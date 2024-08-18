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Kızıl Goncalar Oyuncusu Hayranların Baskısına Dayanamadı, Tarih Verdi!

Kızıl Goncalar Oyuncusu Hayranların Baskısına Dayanamadı, Tarih Verdi!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 16:03

Kızıl Goncalar'a Vahit karakteri ile son bölümde dahil olan Tolga Tekin, hayranların 'Dizi ne zaman başlayacak?' ısrarlarına dayanamadı. Sonunda tarihi verdi.

Kaynak: https://x.com/amanafile/status/182485...
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Cüneyd Efendi'nin hasretine dayanamayanlar soluğu oyuncuların Instagram'ında aldı.

Cüneyd Efendi'nin hasretine dayanamayanlar soluğu oyuncuların Instagram'ında aldı.

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı Kızıl Goncalar için sayılı günler kaldı.

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı Kızıl Goncalar için sayılı günler kaldı.

Dizinin ekranlara gelmesini bekleyenler ünlü oyuncu Tolga Tekin'den tarih aldı. Ağustos sonu sete çıkması beklenen dizi için dizide Cüneyd'in babasını oynayan oyuncu "Ağustos sonu geliyoruz" dedi.

Dizinin ekranlara gelmesini bekleyenler ünlü oyuncu Tolga Tekin'den tarih aldı. Ağustos sonu sete çıkması beklenen dizi için dizide Cüneyd'in babasını oynayan oyuncu "Ağustos sonu geliyoruz" dedi.

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