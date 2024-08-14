Kardeşlerim Dizisinde Anne-Oğulu Oynayan Recep Usta ve Aslı Mavitan'ın Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Kardeşlerim Dizisinde Anne-Oğulu Oynayan Recep Usta ve Aslı Mavitan'ın Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-nZc_nIW...
Kardeşlerim dizisinde anne oğul rolünde oynayan Aslı Mavitan (Ayla) ve Recep Usta (Berk) arasında aşk başladığı iddia edildi. Sette tanışan ikili bir süredir birlikte tatil yapıyor.
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Kardeşlerim dizisinde Ayla ve Berk rolünde anne-oğulu canlandıran Aslı Mavitan ve Recep Usta bir süredir birlikte tatil yapıyor.
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Sette tanışan ikili dizinin finalinin ardından sosyal medyada dedikodulara neden oldu.
Aslı Mavitan ve Recep Usta’nın aralarında bir ilişki olduğuna dair iddialar çoğalmaya başladı.
Aslı Mavitan’ın Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafların ardından magazin sayfalarına da aşk iddiaları konu oldu.
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