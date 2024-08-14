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Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'den Yıllar Sonra Password’de ''Yanarım'' Düeti!

Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'den Yıllar Sonra Password’de ''Yanarım'' Düeti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 08:41

Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun sunduğu Password yarışmasının dün akşamki konuğuydu. Ulan İstanbul'da yaptıkları düet ile buraları ateşe veren ikili yıllar sonra birlikte 'Yanarım'ı söyledi.

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Kanal D projelerinden biri olan 'Ulan İstanbul' dizisinin efsane karakterleri Karlos ve Yaren, 10 yıl sonra Password'de yeniden buluştu.

Kanal D projelerinden biri olan 'Ulan İstanbul' dizisinin efsane karakterleri Karlos ve Yaren, 10 yıl sonra Password'de yeniden buluştu.

Yasemin Sakallıoğlu, Şükrü Özyıldız, Hazal Kaya, İrem Derici gibi isimleri seyirci ile buluşturan programa bu kez başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil konuk oldu.

Yasemin Sakallıoğlu, Şükrü Özyıldız, Hazal Kaya, İrem Derici gibi isimleri seyirci ile buluşturan programa bu kez başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil konuk oldu.

Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu'nun yıllar sonra bir araya gelip yeniden yorumladıkları 'Yanarım' düeti bir kez daha yüreğimizi dağladı.

Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu'nun yıllar sonra bir araya gelip yeniden yorumladıkları 'Yanarım' düeti bir kez daha yüreğimizi dağladı.

Herkesin çok beğendiği o ikiliyi bir arada görmeyi kaçıranlar için yangın çıkaracak o düeti aşağıya bırakıyoruz.

Herkesin çok beğendiği o ikiliyi bir arada görmeyi kaçıranlar için yangın çıkaracak o düeti aşağıya bırakıyoruz.

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