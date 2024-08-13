Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'la Oynayacağı Kalpazan'da Dünyaca Ünlü Karakterden Esinlenecek!

Show TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal heyecanla beklenirken bir sürpriz haber daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul dünyaca ünlü bir karakterden esinlenecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş