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Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'la Oynayacağı Kalpazan'da Dünyaca Ünlü Karakterden Esinlenecek!

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'la Oynayacağı Kalpazan'da Dünyaca Ünlü Karakterden Esinlenecek!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 15:44

Show TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal heyecanla beklenirken bir sürpriz haber daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul dünyaca ünlü bir karakterden esinlenecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın başrollerinde oynayacağı "Kalpazan" için heyecan dorukta.

Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın başrollerinde oynayacağı "Kalpazan" için heyecan dorukta.

Bugün okuma provasına çıkan ekipten dizi ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

Bugün okuma provasına çıkan ekipten dizi ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul, dizide dünyaca ünlü bir karakterden esinlenecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul, dizide dünyaca ünlü bir karakterden esinlenecek.

Dizide Kartal karakterine hayat veren oyuncu bomba gibi bir hazırlık yapacak çünkü Kartal, efsane Fransız roman karakteri Arsen Lüpen’e benziyor.

Dizide Kartal karakterine hayat veren oyuncu bomba gibi bir hazırlık yapacak çünkü Kartal, efsane Fransız roman karakteri Arsen Lüpen’e benziyor.

Altuntaş haberinde "Karizmatik bir sahtekar" dediği Kartal'ın çok temiz bir adam olan abisinin tam tersi kılıktan kılığa girebilen, ağzı çok iyi laf yapan ikna kabiliyeti çok yüksek, profesyonel bir yalancı ve tam bir kadın avcısı olduğunu yazdı.

Altuntaş haberinde "Karizmatik bir sahtekar" dediği Kartal'ın çok temiz bir adam olan abisinin tam tersi kılıktan kılığa girebilen, ağzı çok iyi laf yapan ikna kabiliyeti çok yüksek, profesyonel bir yalancı ve tam bir kadın avcısı olduğunu yazdı.
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Ve tabii ki bu esnada hikayeye Deniz Baysal giriyor. Ayşe karakterine hayat veren Baysal, dizide Kartal'ı dizginleyecek bir partner olacak.

Ve tabii ki bu esnada hikayeye Deniz Baysal giriyor. Ayşe karakterine hayat veren Baysal, dizide Kartal'ı dizginleyecek bir partner olacak.

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