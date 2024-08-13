Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'la Oynayacağı Kalpazan'da Dünyaca Ünlü Karakterden Esinlenecek!
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'la Oynayacağı Kalpazan'da Dünyaca Ünlü Karakterden Esinlenecek!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Show TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal heyecanla beklenirken bir sürpriz haber daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul dünyaca ünlü bir karakterden esinlenecek.
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Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın başrollerinde oynayacağı "Kalpazan" için heyecan dorukta.
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Bugün okuma provasına çıkan ekipten dizi ile ilgili sürpriz bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul, dizide dünyaca ünlü bir karakterden esinlenecek.
Dizide Kartal karakterine hayat veren oyuncu bomba gibi bir hazırlık yapacak çünkü Kartal, efsane Fransız roman karakteri Arsen Lüpen’e benziyor.
Altuntaş haberinde "Karizmatik bir sahtekar" dediği Kartal'ın çok temiz bir adam olan abisinin tam tersi kılıktan kılığa girebilen, ağzı çok iyi laf yapan ikna kabiliyeti çok yüksek, profesyonel bir yalancı ve tam bir kadın avcısı olduğunu yazdı.
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Ve tabii ki bu esnada hikayeye Deniz Baysal giriyor. Ayşe karakterine hayat veren Baysal, dizide Kartal'ı dizginleyecek bir partner olacak.
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