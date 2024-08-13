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Eşi Senaristti... Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan Diziye Nasıl Seçildiğini Anlattı!

Eşi Senaristti... Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan Diziye Nasıl Seçildiğini Anlattı!

Yargı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 11:20

Unutulmaz dizi Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan senaryoyu okuyunca eşine rolü çok istediğini söylemiş. Saba Tümer'e açıklamalarda bulunan oyuncu diziye nasıl seçildiğini böyle anlattı.

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Üç sezon boyunca Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Yargı, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Üç sezon boyunca Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Yargı, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Dizi büyük bir finalle ekranlara veda etti ancak izleyenler Yargı gündemini hala merakla takip ediyor.

Dizi büyük bir finalle ekranlara veda etti ancak izleyenler Yargı gündemini hala merakla takip ediyor.

Dizinin 26 Mayıs tarihli büyük finalinin ardından Eren Komiser'den ilk kez dizi ile ilgili açıklama geldi.

Dizinin 26 Mayıs tarihli büyük finalinin ardından Eren Komiser'den ilk kez dizi ile ilgili açıklama geldi.

Dizide Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan'ın eşi biliyorsunuz ki Yargı'nın senaristiydi.

Dizide Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan'ın eşi biliyorsunuz ki Yargı'nın senaristiydi.

Aslan, Saba Tümer'e yaptığı açıklamada diziye nasıl seçildiğini ve o süreci de anlattı. Daha ilk gördüğünde eşine söylemiş.

Aslan, Saba Tümer'e yaptığı açıklamada diziye nasıl seçildiğini ve o süreci de anlattı. Daha ilk gördüğünde eşine söylemiş.
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Aslan açıklamasında, "Yargı muazzam bir hikayeydi. Senaryoyu okuyunca Eren karakterine çok yükseldim ve ‘Ben oynamak istiyorum’ dedim. Sema da ‘Cast toplantılarını yapalım, nasibinde varsa oynarsın. Ben karışamam’ dedi." diye belirtti.

Aslan açıklamasında, "Yargı muazzam bir hikayeydi. Senaryoyu okuyunca Eren karakterine çok yükseldim ve ‘Ben oynamak istiyorum’ dedim. Sema da ‘Cast toplantılarını yapalım, nasibinde varsa oynarsın. Ben karışamam’ dedi." diye belirtti.

İşte o sözleri...

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