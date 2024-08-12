Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Ömer'in Bir Sahnesini Kesmeyi Unutmuşlar!
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Ömer'in Bir Sahnesini Kesmeyi Unutmuşlar!
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Ömer'in bir sahnesi dikkat çekti. Sahnede Ömer'in yaptığı tuhaf hareketler sahneyi kesmeyi unuttuklarını ortaya çıkardı.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünde sahneyi kesmeyi unuttukları ortaya çıktı.
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Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın oynadığı sahnede Ömer'in hareketleri dikkat çekti.
Kılıç, rolden çıkmasına rağmen kameraların kendisini çektiğini fark etmeden el hareketleri yaptı.
Daha sonra sahneyi kesmeyi unutan ekibin hatası sosyal medyada paylaşıldı.
İşte o sahne:
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