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Bahar'ın Avukatı Bennu Yıldırımlar NOW Tv'nin Dizisine Transfer Oldu!

Bahar'ın Avukatı Bennu Yıldırımlar NOW Tv'nin Dizisine Transfer Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 15:01

Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz Bennu Yıldırımlar, Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW Tv'nin yeni dizisinde oynayacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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NOW Tv izleyicisine “Love (ft. Marriage and Divorce” adlı bir Kore dizisinden uyarlanan yepyeni bir seyir zevki sunmaya hazırlanıyor.

NOW Tv izleyicisine “Love (ft. Marriage and Divorce” adlı bir Kore dizisinden uyarlanan yepyeni bir seyir zevki sunmaya hazırlanıyor.

“Aşk, Evlilik, Boşanma” adını alacak dizinin kadrosu oluşmaya başladı. Dizinin senaristi Rahşan Çiğdem İnan oldu.

“Aşk, Evlilik, Boşanma” adını alacak dizinin kadrosu oluşmaya başladı. Dizinin senaristi Rahşan Çiğdem İnan oldu.

Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikayesini anlatacak dizinin Güner'ide belirlendi.

Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikayesini anlatacak dizinin Güner'ide belirlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin ilk oyuncusu ise Bennu Yıldırımlar olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin ilk oyuncusu ise Bennu Yıldırımlar olacak.

Son olarak “Bahar” dizisine konuk olan Bennu Yıldırımlar “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Güner rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Son olarak “Bahar” dizisine konuk olan Bennu Yıldırımlar “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Güner rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
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Herkesin merak ettiği dizi Güner, Naz ve Gaye’nin bir erkek cesedini gömdüğü sahnelerle başlayacak.

Herkesin merak ettiği dizi Güner, Naz ve Gaye’nin bir erkek cesedini gömdüğü sahnelerle başlayacak.

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