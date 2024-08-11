Bahar'ın Avukatı Bennu Yıldırımlar NOW Tv'nin Dizisine Transfer Oldu!
Bahar'ın Avukatı Bennu Yıldırımlar NOW Tv'nin Dizisine Transfer Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz Bennu Yıldırımlar, Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW Tv'nin yeni dizisinde oynayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW Tv izleyicisine “Love (ft. Marriage and Divorce” adlı bir Kore dizisinden uyarlanan yepyeni bir seyir zevki sunmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Aşk, Evlilik, Boşanma” adını alacak dizinin kadrosu oluşmaya başladı. Dizinin senaristi Rahşan Çiğdem İnan oldu.
Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikayesini anlatacak dizinin Güner'ide belirlendi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin ilk oyuncusu ise Bennu Yıldırımlar olacak.
Son olarak “Bahar” dizisine konuk olan Bennu Yıldırımlar “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Güner rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesin merak ettiği dizi Güner, Naz ve Gaye’nin bir erkek cesedini gömdüğü sahnelerle başlayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın