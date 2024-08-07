Yabani Dizisine Hikayeyi Baştan Aşağı Değiştirecek Yeni Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Yabani Dizisine Hikayeyi Baştan Aşağı Değiştirecek Yeni Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani yeni sezonda gümbür gümbür geliyor. Diziye yeni bir sürpriz ismin dahil olduğunu Birsen Altuntaş duyurdu.
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NOW ekranlarının popüler dizisi "Yabani", düşük izlenme oranlarına karşın güçlü bir sosyal medya takipçi kitlesi sayesinde ikinci sezon onayını almıştı.
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İkinci sezonunda izlenme oranlarını yükseltmeyi hedefleyen "Yabani", ilk sezonundaki izlenme oranlarına ulaşmak için şimdiden hazırlıklara başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezona hikayenin tamamını değiştirecek bir sürpriz oyuncu kadroya katıldı: Nergis Öztürk!
Hande karakterini canlandıracak olan Nergis Öztürk, hikayenin seyrini beklenmedik bir şekilde etkileyecek. Bizler de merakla bekliyoruz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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