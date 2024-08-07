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Yabani Dizisine Hikayeyi Baştan Aşağı Değiştirecek Yeni Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Yabani Dizisine Hikayeyi Baştan Aşağı Değiştirecek Yeni Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 12:16

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani yeni sezonda gümbür gümbür geliyor. Diziye yeni bir sürpriz ismin dahil olduğunu Birsen Altuntaş duyurdu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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NOW ekranlarının popüler dizisi "Yabani", düşük izlenme oranlarına karşın güçlü bir sosyal medya takipçi kitlesi sayesinde ikinci sezon onayını almıştı.

NOW ekranlarının popüler dizisi "Yabani", düşük izlenme oranlarına karşın güçlü bir sosyal medya takipçi kitlesi sayesinde ikinci sezon onayını almıştı.

İkinci sezonunda izlenme oranlarını yükseltmeyi hedefleyen "Yabani", ilk sezonundaki izlenme oranlarına ulaşmak için şimdiden hazırlıklara başladı.

İkinci sezonunda izlenme oranlarını yükseltmeyi hedefleyen "Yabani", ilk sezonundaki izlenme oranlarına ulaşmak için şimdiden hazırlıklara başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezona hikayenin tamamını değiştirecek bir sürpriz oyuncu kadroya katıldı: Nergis Öztürk!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezona hikayenin tamamını değiştirecek bir sürpriz oyuncu kadroya katıldı: Nergis Öztürk!

Hande karakterini canlandıracak olan Nergis Öztürk, hikayenin seyrini beklenmedik bir şekilde etkileyecek. Bizler de merakla bekliyoruz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Hande karakterini canlandıracak olan Nergis Öztürk, hikayenin seyrini beklenmedik bir şekilde etkileyecek. Bizler de merakla bekliyoruz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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