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Instagram'ın Kapanmasına Yapılan Kızılcık Şerbeti Fatih Editine Doğukan Güngör Tepkisiz Kalamadı!

Instagram'ın Kapanmasına Yapılan Kızılcık Şerbeti Fatih Editine Doğukan Güngör Tepkisiz Kalamadı!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:11

Instagram'ın ülkemizde kapatılmasının ardından X'te kullanıcılar Kızılcık Şerbeti Fatih editleri ile tepki gösterdi. Dizide Fatih karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör de o editlere tepkisiz kalamadı.

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2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de Instagram yasaklandı. Popüler mecranın kapanması ile birlikte herkes X üzerinden tepki gösterdi.

2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de Instagram yasaklandı. Popüler mecranın kapanması ile birlikte herkes X üzerinden tepki gösterdi.

Kullanıcıların yaratıcı paylaşımları arasında Kızılcık Şerbeti dizi sahneleri de vardı. Dizideki ikonik sahne ile Instagram'ın kapanmasına tepki gösterenler "Güleriz ağlanacak halimize" dedirtti.

Kullanıcıların yaratıcı paylaşımları arasında Kızılcık Şerbeti dizi sahneleri de vardı. Dizideki ikonik sahne ile Instagram'ın kapanmasına tepki gösterenler "Güleriz ağlanacak halimize" dedirtti.
x.com

O kadar çok paylaşım yapıldı ki en çok Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Fatih'in Görkem'le amcası Ömer'in ilişkisini öğrendiğinde geçirdiği kriz gündem oldu.

O kadar çok paylaşım yapıldı ki en çok Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Fatih'in Görkem'le amcası Ömer'in ilişkisini öğrendiğinde geçirdiği kriz gündem oldu.

Geçtiğimiz gün herkes Instagram'ın açılmasını beklerken bir kullanıcı o sahneyi editleyerek paylaştı ve binlerce görüntülenme aldı.

Geçtiğimiz gün herkes Instagram'ın açılmasını beklerken bir kullanıcı o sahneyi editleyerek paylaştı ve binlerce görüntülenme aldı.

İşte o paylaşım👇🏻

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Öyle ki yapılan editlere dizide Fatih'e hayat veren oyuncu Doğukan Güngör de tepkisiz kalamadı. Ünlü oyuncu, yukardaki paylaşımı alıntılayarak kahkaha emojisi koydu.

Öyle ki yapılan editlere dizide Fatih'e hayat veren oyuncu Doğukan Güngör de tepkisiz kalamadı. Ünlü oyuncu, yukardaki paylaşımı alıntılayarak kahkaha emojisi koydu.

👇🏻

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twitter.com

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