Instagram'ın Kapanmasına Yapılan Kızılcık Şerbeti Fatih Editine Doğukan Güngör Tepkisiz Kalamadı!
Instagram'ın Kapanmasına Yapılan Kızılcık Şerbeti Fatih Editine Doğukan Güngör Tepkisiz Kalamadı!
Instagram'ın ülkemizde kapatılmasının ardından X'te kullanıcılar Kızılcık Şerbeti Fatih editleri ile tepki gösterdi. Dizide Fatih karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör de o editlere tepkisiz kalamadı.
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2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de Instagram yasaklandı. Popüler mecranın kapanması ile birlikte herkes X üzerinden tepki gösterdi.
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Kullanıcıların yaratıcı paylaşımları arasında Kızılcık Şerbeti dizi sahneleri de vardı. Dizideki ikonik sahne ile Instagram'ın kapanmasına tepki gösterenler "Güleriz ağlanacak halimize" dedirtti.
O kadar çok paylaşım yapıldı ki en çok Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Fatih'in Görkem'le amcası Ömer'in ilişkisini öğrendiğinde geçirdiği kriz gündem oldu.
Geçtiğimiz gün herkes Instagram'ın açılmasını beklerken bir kullanıcı o sahneyi editleyerek paylaştı ve binlerce görüntülenme aldı.
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Öyle ki yapılan editlere dizide Fatih'e hayat veren oyuncu Doğukan Güngör de tepkisiz kalamadı. Ünlü oyuncu, yukardaki paylaşımı alıntılayarak kahkaha emojisi koydu.
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