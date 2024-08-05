Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inin Yeni Dizisinden Başrol İrem Helvacıoğlu ile İlk Pozları!
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inin Yeni Dizisinden Başrol İrem Helvacıoğlu ile İlk Pozları!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen, ATV'nin yeni dizisi Karadut'a transfer olmuştu. İlk fragmanın ardından dizinin başrolü İrem Helvacıoğlu ile ilk pozları Birsen Altuntaş paylaştı.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen, sezon sonu diziden ayrılmıştı.
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Eğitimine zaman ayıracağını söyleyen oyuncu aniden karşımıza yeni dizi ile çıkmıştı.
ATV'de yayınlanacak Karadut dizisine geçen Türkmen, dizinin başrolü İrem Helvacıoğlu ve oyuncular ile yan yana poz verdi.
İşte İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan gibi isimlerin yer aldığı projenin ilk kareleri👇🏻
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Sizce dizi sezona damgasını vuracak mı? Yorumlarda buluşalım...
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Ah Çimen, güzelim diziden bu tutmayacak diziye niye geçtin?