İrem Helvacıoğlu'nun Yeni Dizisi 'Karadut'un Afişi Fena Dalga Konusu Oldu!
İrem Helvacıoğlu'nun Yeni Dizisi 'Karadut'un Afişi Fena Dalga Konusu Oldu!
Sen Anlat Karadeniz ile akıllara kazınan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Karadut'un teaser afişi yayınlandı. X'te paylaşılan afişi görenler tepkisiz kalamadı.
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Yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz adlı dizideki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise Karadut adlı yeni bir projede rol alacak.
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Karadut'ta Selin Türkmen ve Burak Dakak gibi dikkat çeken isimler de yer alacak. Dizi, bir yaşam koçu olan Zuhal'in, ailesinin ve çevresindeki insanların hikayelerini ele alıyor.
Helvacıoğlu, bu dizide kişisel gelişim uzmanı bir karakteri canlandıracak. Hatta geçtiğimiz gün dizinin mini teaser'ı yayınlandı.
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Ardından da X'te teaser afişi paylaşıldı. Ancak izleyici bu görseli pek beğenmemiş olacak ki tepki gösterdi.
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