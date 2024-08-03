Başrolünde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Oynadığı 'Bir Gece Masalı'nın Fragmanına Tepki Yağdı
Başrolünde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Oynadığı 'Bir Gece Masalı'nın Fragmanına Tepki Yağdı
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getiren 'Bir Gece Masalı' dizisinden ilk fragman geldi. Gelin dizinin ayrıntılarına, fragmanına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı 'Bir Gece Masalı' dizisi atv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.
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Aşk, dram ve entrika türündeki dizi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'den İstanbul'daki Asaf Bey'in konağına uzanan aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.
'Bir Gece Masalı'nın afişi geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılmış ve kullanıcılardan karmaşık yorumlar almıştı. Kimi ikilinin uyumunu beğenirken kimileri de oyuncuların yaş farkını eleştirmişti.
Potansiyel izleyicisi tarafından heyecanla beklenen diziden ilk fragman bugün geldi. Gelin önce fragmana, sonra da sosyal medyadan gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz ikilinin uyumu ve fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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