'Deha' Dizisinin Kadrosundan Son Dakikada Çıkarılan Devrim Özkan'dan Misilleme Gecikmedi

Devrim Özkan, Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı 'Deha'nın kadrosundan çıkarıldı. Onun yerine Ahsen Eroğlu geldi. Bu olaya Devrim Özkan, Ay Yapım'ı Instagram'dan takipten çıkarak cevap verdi. Detaylar içerikte!