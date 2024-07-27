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'Deha' Dizisinin Kadrosundan Son Dakikada Çıkarılan Devrim Özkan'dan Misilleme Gecikmedi

'Deha' Dizisinin Kadrosundan Son Dakikada Çıkarılan Devrim Özkan'dan Misilleme Gecikmedi

Magazin yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 22:54

Devrim Özkan, Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı 'Deha'nın kadrosundan çıkarıldı. Onun yerine Ahsen Eroğlu geldi. Bu olaya Devrim Özkan, Ay Yapım'ı Instagram'dan takipten çıkarak cevap verdi. Detaylar içerikte!

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Yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelmesi beklenen 'Deha' dizisi için geri sayım başladı. Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu dizi 9 Eylül'de ekranlara gelecek.

Yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelmesi beklenen 'Deha' dizisi için geri sayım başladı. Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu dizi 9 Eylül'de ekranlara gelecek.

Merakla beklenen 'Deha' daha şimdiden tartışma konusu oldu. Dizide İynemli'nin partneri olarak Devrim Özkan seçilmişti. Ancak dizinin çekimlerine günler kala 'Esme' karakteri Ahsen Eroğlu'na verildi.

Merakla beklenen 'Deha' daha şimdiden tartışma konusu oldu. Dizide İynemli'nin partneri olarak Devrim Özkan seçilmişti. Ancak dizinin çekimlerine günler kala 'Esme' karakteri Ahsen Eroğlu'na verildi.

Tabii bu rol değişikliği 'Deha' dizisini bekleyenleri şaşırttı, Devrim Özkan hayranlarını ise sinirlendirdi. X'te pek çok kullanıcı, Aras Bulut İynemli ile Ahsen Eroğlu'nun arasında partner uyumu olmadığını, abi kardeş gibi göründüklerini ve rolün Devrim Özkan'ın hakkı olduğunu dile getirdi.

Tabii bu rol değişikliği 'Deha' dizisini bekleyenleri şaşırttı, Devrim Özkan hayranlarını ise sinirlendirdi. X'te pek çok kullanıcı, Aras Bulut İynemli ile Ahsen Eroğlu'nun arasında partner uyumu olmadığını, abi kardeş gibi göründüklerini ve rolün Devrim Özkan'ın hakkı olduğunu dile getirdi.

Devrim Özkan'ın kadrodan çıkarılıp Ahsen Eroğlu'nun gelmesine yapılan yorumları bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Son yayılan haberlere göre bu oyuncu değişikliğine Devrim Özkan cephesinden bir misilleme geldi. Ünlü oyuncu Ay Yapım'ı Instagram'da takipten çıktı.

Son yayılan haberlere göre bu oyuncu değişikliğine Devrim Özkan cephesinden bir misilleme geldi. Ünlü oyuncu Ay Yapım'ı Instagram'da takipten çıktı.

Devrim Özkan'ın hareketine hayranlarından tepki gecikmedi.

Devrim Özkan'ın hareketine hayranlarından tepki gecikmedi.
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Siz bu olaya ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz bu olaya ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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