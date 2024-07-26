Evrim Alasya, Güneşin Kızları'nda Beraber Rol Aldığı Hande Erçel'i Övmelere Doyamadı!
Evrim Alasya, Güneşin Kızları'nda Beraber Rol Aldığı Hande Erçel'i Övmelere Doyamadı!
Güneşin Kızları dizisinde anne-kız rolüyle karşımıza çıkan Evrim Alasya ve Hande Erçel enfes performanslarıyla o ilişkiyi izleyiciye benimsetirken, Evrim Alasya'dan Erçel'e övgü dolu sözler geldi.
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2015 yılında bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Güneşin Kızları dizisi şimdilerin en aranan oyuncularının ilk dizisiydi diyebiliriz.
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Hande Erçel, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Burcu Özberk, İrem Helvacıoğlu, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin rol aldığı dizi bu oyuncuların büyük çıkış yakalamasını sağlarken özellikle Hande Erçel'in yükselişi durdurulamaz olmuştu.
Güneşin Kızları dizisinin ardından Erçel'in kariyeri inanılmaz bir biçimde şekillenirken, Senem Aydın'ın Hadi Anlat programına konuk olan Evrim Alasya bu konuda konuşmadan edemedi.
Güneşin Kızları'nda anne-kız olarak karşımıza çıkan ikiliden Evrim Alasya, Hande Erçel'in kariyeri için şu sözleri söyledi:
"Hande'nin ilk işiydi diye hatırlıyorum. Orada benim kızlardan birisiydi. Çok güzel yol aldı gerçekten, acayip bir kariyer yaptı kendine. Yolu da çok açık."
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