"Dummkopf Halis" Lakabıyla Ünlenen Bizimkiler Oyuncusunun Rol Arkadaşıyla Son Hali Hepimizi Maziye Götürdü
"Dummkopf Halis" Lakabıyla Ünlenen Bizimkiler Oyuncusunun Rol Arkadaşıyla Son Hali Hepimizi Maziye Götürdü
X'te @nerdecekildi adıyla paylaşım yapan hesap, Bizimkiler dizisi oyuncularından Ali Uyandıran ile Binnur Şerbetçioğlu'nun fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Bizimkiler ve 'Dummkopf Halis' hayranlarını maziye götürdü.
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1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler', Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında yer alır. Başaran ailesi ve Şale apartmanının sakinlerinin arasında yaşanan komik olaylar 7'den 70'e herkesi güldürmeyi başarır.
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Tam 13 yıl ekranlarda kesintisiz yayınlanan dizide üzerine çok konuşulacak pek çok karakter var ama bugünkü konumuz 'Dummkopf Halis' lakabıyla anılan Halis'i canlandıran usta oyuncu Ali Uyandıran.
Uyandıran, Bizimkiler'de canlandırdığı Halis karakteriyle herkesin beğenisini toplamıştı. "Öpeyim teyze", "Öyle yumuşak yumuşak" gibi repliklerle herkesi güldürmüş, apartmanın libidoluk vazifesini tek başına üstlenmişti sanki.
Dilek'e olan zaafı ve ona sürekli "Sevgilim" diye seslenmesi izleyicilerin aklında unutulmaz bir yer edinmişti. Üstelik Halis gibi genç bir karakteri 46 yaşında olsa bile başarılı bir şekilde canlandırmış olması izleyenlerin takdirini toplamıştı. Zira dizide anne babasını oynayan oyuncularla arasında yaş farkı çok azdı.
X'te @nerdecekildi adıyla paylaşım yapan hesap, şimdilerde 77 yaşında olan Ali Uyandıran ile Dilek karakterini canlandıran Binnur Şerbetçioğlu'nun yan yana çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören X kullanıcıları resmen maziye döndü.
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Bizimkiler hayranları bu fotoğrafa ne yorum yaptı? Gelin hep birlikte bakalım.
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Siz Ali Uyandıran'ın Dummkopf Halis rolünü nasıl buluyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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