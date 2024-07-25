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"2 Kez Teklif Geldi" Barış Falay, Ezel Dizi Kadrosuna Nasıl Dahil Oldu?

"2 Kez Teklif Geldi" Barış Falay, Ezel Dizi Kadrosuna Nasıl Dahil Oldu?

Ezel
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 13:39

Show TV'nin efsane dizisi Ezel'de Kerpeten Ali karakterine hayat veren Barış Falay, Uğur Aslan'ın sunduğu Afara programında Ezel kadrosuna nasıl dahil olduğunu açıkladı.

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Türk televizyonlarına damga vuran dizisi Ezel'de Kerpeten Ali karakterini canlandıran Barış Falay'dan hepimiz o dönem nefret etmiştik.

Türk televizyonlarına damga vuran dizisi Ezel'de Kerpeten Ali karakterini canlandıran Barış Falay'dan hepimiz o dönem nefret etmiştik.

Kerpeten Ali karakterine Barış Falay'dan başkasını düşünmekte zorlanırken, meğer Falay az daha Ezel'de rol almayacakmış.

Kerpeten Ali karakterine Barış Falay'dan başkasını düşünmekte zorlanırken, meğer Falay az daha Ezel'de rol almayacakmış.

Uğur Aslan'ın sunduğu Afara'ya konuk olan Barış Falay, Ezel senaryosu geldiğinde daha okumadan reddettiğini anlattı.

Uğur Aslan'ın sunduğu Afara'ya konuk olan Barış Falay, Ezel senaryosu geldiğinde daha okumadan reddettiğini anlattı.

Dizi çekimlerinin 1 yıl ertelenmesinin ardından senaryo kendisine tekrardan teklif edilen Falay bu defa senaryoyu okuyup hayran kaldığını itiraf ederken, şans eseri reddettiği dizide rol alma şansına erişmiş.

Dizi çekimlerinin 1 yıl ertelenmesinin ardından senaryo kendisine tekrardan teklif edilen Falay bu defa senaryoyu okuyup hayran kaldığını itiraf ederken, şans eseri reddettiği dizide rol alma şansına erişmiş.

İşte o anlar:

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