"2 Kez Teklif Geldi" Barış Falay, Ezel Dizi Kadrosuna Nasıl Dahil Oldu?
"2 Kez Teklif Geldi" Barış Falay, Ezel Dizi Kadrosuna Nasıl Dahil Oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarına damga vuran dizisi Ezel'de Kerpeten Ali karakterini canlandıran Barış Falay'dan hepimiz o dönem nefret etmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerpeten Ali karakterine Barış Falay'dan başkasını düşünmekte zorlanırken, meğer Falay az daha Ezel'de rol almayacakmış.
Uğur Aslan'ın sunduğu Afara'ya konuk olan Barış Falay, Ezel senaryosu geldiğinde daha okumadan reddettiğini anlattı.
Dizi çekimlerinin 1 yıl ertelenmesinin ardından senaryo kendisine tekrardan teklif edilen Falay bu defa senaryoyu okuyup hayran kaldığını itiraf ederken, şans eseri reddettiği dizide rol alma şansına erişmiş.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın