Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'da Cüneyd Karakterini Oynayan Mert Yazıcıoğlu'nun Rolden Çıktığı Anlar Güldürdü!

Kızıl Goncalar'da Cüneyd Karakterini Oynayan Mert Yazıcıoğlu'nun Rolden Çıktığı Anlar Güldürdü!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 13:36

Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun bir sahnede rolden çıktığı anlar izleyicinin dikkatini çekti. O anlar izleyenleri güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar geçtiğimiz sezona damga vurdu. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri çok sevildi.

Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar geçtiğimiz sezona damga vurdu. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri çok sevildi.

Dizide Cüneyd bir din adamı, aynı zamanda Özcan Deniz'in canlandırdığı Psikolog Levent karakterinden terapi alıyor.

Dizide Cüneyd bir din adamı, aynı zamanda Özcan Deniz'in canlandırdığı Psikolog Levent karakterinden terapi alıyor.

İkilinin felsefi konuşmalar yaptığı sahneler ise izleyicinin dikkatini çekiyor. Bir izleyici yine böyle bir sahnede Yazıcıoğlu'nun kendini tutamayıp güldüğü anları fark etti.

İkilinin felsefi konuşmalar yaptığı sahneler ise izleyicinin dikkatini çekiyor. Bir izleyici yine böyle bir sahnede Yazıcıoğlu'nun kendini tutamayıp güldüğü anları fark etti.

Sosyal medyada yayınlanan o anlar izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayınlanan o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte izleyicinin yorumuyla o anlar...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın