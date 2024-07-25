Kızıl Goncalar'da Cüneyd Karakterini Oynayan Mert Yazıcıoğlu'nun Rolden Çıktığı Anlar Güldürdü!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd Karakterini Oynayan Mert Yazıcıoğlu'nun Rolden Çıktığı Anlar Güldürdü!
Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun bir sahnede rolden çıktığı anlar izleyicinin dikkatini çekti. O anlar izleyenleri güldürdü.
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Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar geçtiğimiz sezona damga vurdu. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri çok sevildi.
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Dizide Cüneyd bir din adamı, aynı zamanda Özcan Deniz'in canlandırdığı Psikolog Levent karakterinden terapi alıyor.
İkilinin felsefi konuşmalar yaptığı sahneler ise izleyicinin dikkatini çekiyor. Bir izleyici yine böyle bir sahnede Yazıcıoğlu'nun kendini tutamayıp güldüğü anları fark etti.
Sosyal medyada yayınlanan o anlar izleyenleri güldürdü.
İşte izleyicinin yorumuyla o anlar...
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