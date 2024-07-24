Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'a Gelen Yeni Partnerden Sonra Ömer ile Röportajı Duygulandırdı!

Dün gelen haberlere göre, Kızılcık Şerbeti dizisine Fırat Çelik Cemal karakteri ile dahil oldu. Kıvılcım'ın partneri olarak geldiği bilgisi Ömer fanlarını kızdırdı. Kıvılcım ve Ömer karakterine hayat veren Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın bir röportajı yeniden gündem oldu.