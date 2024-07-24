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Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'a Gelen Yeni Partnerden Sonra Ömer ile Röportajı Duygulandırdı!

Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'a Gelen Yeni Partnerden Sonra Ömer ile Röportajı Duygulandırdı!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 12:56

Dün gelen haberlere göre, Kızılcık Şerbeti dizisine Fırat Çelik Cemal karakteri ile dahil oldu. Kıvılcım'ın partneri olarak geldiği bilgisi Ömer fanlarını kızdırdı. Kıvılcım ve Ömer karakterine hayat veren Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın bir röportajı yeniden gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti dizisine Fırat Çelik Cemal karakteri ile dahil oldu. Bir yayınevi sahibi olan Cemal'in dizide Kıvılcım'a partner olacağı söylendi.

Kızılcık Şerbeti dizisine Fırat Çelik Cemal karakteri ile dahil oldu. Bir yayınevi sahibi olan Cemal'in dizide Kıvılcım'a partner olacağı söylendi.

Kıvılcım ile Cemal arasında oluşacak aşk, Kıvılcım ve Ömer fanlarını kızdırdı. Ancak sezon finalinde zaten bunun sinyalleri verilmişti.

Kıvılcım ile Cemal arasında oluşacak aşk, Kıvılcım ve Ömer fanlarını kızdırdı. Ancak sezon finalinde zaten bunun sinyalleri verilmişti.

Görkem'le ilişkisi ortaya çıkan Ömer'i Kıvılcım pek affedecek gibi görünmüyordu. Yeni sezonda Kıvılcım'ı yeni bir aşk bekliyor, belli ki...

Görkem'le ilişkisi ortaya çıkan Ömer'i Kıvılcım pek affedecek gibi görünmüyordu. Yeni sezonda Kıvılcım'ı yeni bir aşk bekliyor, belli ki...

Hal böyle olunca dizide Kıvılcım ve Ömer'i destekleyenler eski bir röportajı yeniden gündeme getirdi.

Hal böyle olunca dizide Kıvılcım ve Ömer'i destekleyenler eski bir röportajı yeniden gündeme getirdi.

Kıvılcım ve Ömer karakterine hayat veren Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın röportajda söyledikleri ve uyumları dikkat çekti.

Kıvılcım ve Ömer karakterine hayat veren Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın röportajda söyledikleri ve uyumları dikkat çekti.
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Ne yalan söyleyelim sizi özleyeceğiz Kıvılcım-Ömer 🥹❤️

Ne yalan söyleyelim sizi özleyeceğiz Kıvılcım-Ömer 🥹❤️

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