Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'a Gelen Yeni Partnerden Sonra Ömer ile Röportajı Duygulandırdı!
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'a Gelen Yeni Partnerden Sonra Ömer ile Röportajı Duygulandırdı!
Dün gelen haberlere göre, Kızılcık Şerbeti dizisine Fırat Çelik Cemal karakteri ile dahil oldu. Kıvılcım'ın partneri olarak geldiği bilgisi Ömer fanlarını kızdırdı. Kıvılcım ve Ömer karakterine hayat veren Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın bir röportajı yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti dizisine Fırat Çelik Cemal karakteri ile dahil oldu. Bir yayınevi sahibi olan Cemal'in dizide Kıvılcım'a partner olacağı söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvılcım ile Cemal arasında oluşacak aşk, Kıvılcım ve Ömer fanlarını kızdırdı. Ancak sezon finalinde zaten bunun sinyalleri verilmişti.
Görkem'le ilişkisi ortaya çıkan Ömer'i Kıvılcım pek affedecek gibi görünmüyordu. Yeni sezonda Kıvılcım'ı yeni bir aşk bekliyor, belli ki...
Hal böyle olunca dizide Kıvılcım ve Ömer'i destekleyenler eski bir röportajı yeniden gündeme getirdi.
Kıvılcım ve Ömer karakterine hayat veren Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın röportajda söyledikleri ve uyumları dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne yalan söyleyelim sizi özleyeceğiz Kıvılcım-Ömer 🥹❤️
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın