Kızıl Goncalar'da Cüneyd'e Partner Geleceği İddia Edilmişti: Seray Kaya'dan Açıklama!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'e Partner Geleceği İddia Edilmişti: Seray Kaya'dan Açıklama!
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18161503...
Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine partner olacağı iddia edilen oyuncu Seray Kaya'dan açıklama geldi: 'Değerlendirme aşamasında...'
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Now TV'de ekranlara gelen Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunda zaman atlaması olacağı haberleri herkesi hayrete düşürmüştü.
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İlk bölümde Cüneyd'in ileriki yıllarda yaşadıklarına tanıklık edebiliriz, gibi görünüyor. Elbette, hikaye değiştiği için oyuncular da değişecek.
Diziden ayrılacak iki oyuncu haberlerinin yanı sıra sosyal medyada iddialara göre Cüneyd karakterine partner geleceği hepimizi şaşırtmıştı.
Bu ismin ise en son Bir Küçük Gün Işığı’nda oynayan Seray Kaya olacağı konuşuluyordu.
Söylentilere rağmen oyuncudan henüz ses yoktu. Bugün yayınlanan haberlere göre Kaya, değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı: "Elimde olan bir kaç projem var. Birisinde karar kılmaya çalışacağım."
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Sizce o projelerden biri Kızıl Goncalar mı? Yorumlarda buluşalım...
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