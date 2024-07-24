İşte Benim Stilim'de Bir Dönem Kıyametler Kopmasına Neden Olan İddia Meğer Yalanmış!
İşte Benim Stilim'de Bir Dönem Kıyametler Kopmasına Neden Olan İddia Meğer Yalanmış!
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasında bir dönem büyük bir skandal yaşanmıştı. Yarışmacılardan Ezgi 'Kavga etmemizi sunucu istiyor' deyince ortalık karışmıştı. O iddiayı bir kullancı sahte hesapla ortaya attığını yıllar sonra itiraf etti.
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Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu ve İvana Sert'in jüri üyeliği yaptığı İşte Benim Stilim programı bir döneme kaoslarıyla damga vurmuştu.
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Hala dönüp bölümlere bakınca dönen entrikaları ağzımız açık izliyoruz. Meğer o dedikodulardan biri yalanmış!
Bir dönem yarışmada yarışan Ezgi'nin sosyal medya hesabından çıkan kaoslara ve kavgalara şöyle bir yanıt gelmişti: "Kavga etmemizi sunucu istiyor!"
Yarışmacının hesabından atıldığı düşünülen bu iddia ortalığı karıştırmıştı, oklar bir anda sunucu Öykü Serter'e dönmüştü.
Programda kaosa neden olan o tweet:
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Hala gündem olan o açıklama YouTube'da 800 bin izleme aldı. Yıllar sonra bir kullanıcı çıkıp ortalığı sahte bir açıklama ile karıştırdığını kabul etti.
"@salim_degerli" adlı hesaptan yaptığı açıklamada kullanıcı "Yarışma çok sıkıcıydı, ben de sevmediğim bir yarışmacı adına hesap açıp böyle bir şey yazdım. Patladı gitti!" dedi.
İşte o paylaşım:
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