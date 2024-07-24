İşte Benim Stilim'de Bir Dönem Kıyametler Kopmasına Neden Olan İddia Meğer Yalanmış!

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasında bir dönem büyük bir skandal yaşanmıştı. Yarışmacılardan Ezgi 'Kavga etmemizi sunucu istiyor' deyince ortalık karışmıştı. O iddiayı bir kullancı sahte hesapla ortaya attığını yıllar sonra itiraf etti.