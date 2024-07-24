All Star Yarışmacısı Özgür'den Survivor İtirafı: "Hiçbir Erkek Bunu İstemez!"
All Star Yarışmacısı Özgür'den Survivor İtirafı: "Hiçbir Erkek Bunu İstemez!"
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Survivor yarışmasından tanıdığımız Özgür Tetik, yarışmacılar arasında parlayan bir yıldız olmuş ve performansıyla finale kadar ilerlemeyi başarmıştı.
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2023 yılında Nefise ile birlikte finale oturan Özgür, bu yıl da muhteşem bir performans sergileyerek finale doğru emin adımlarla ilerlemişti.
Ancak, finali çok az bir farkla kaçırmıştı. Bu finalin ardından Survivor'a tekrar katılabileceği sinyalini vermişti.
Milliyet'e verdiği röportajda ise 2024 sezonu hakkında itiraflarda bulundu. En güçlü erkek yarışmacı olarak kendini gördüğünü söyledi.
En güçlü bulduğu kadın yarışmacı içinse Nagihan, dedi. Ancak itirafları arasında çok konuşulacak bir tanesi var ki Survivor Özgür, "Kimse bir kadına yenilmek istemez" dedi.
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İşte o anlar:
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