Rol Arkadaşı Açıkladı! Gaddar'ın Final Yapma Nedeni Çağatay Ulusoy'un Aldığı Uçuk Rakam mı?
Rol Arkadaşı Açıkladı! Gaddar'ın Final Yapma Nedeni Çağatay Ulusoy'un Aldığı Uçuk Rakam mı?
Gaddar dizisinde Aydan karakterine hayat veren Sümeyya Aydoğan'a dizinin neden final yaptığı soruldu. Erken vedanın nedeni Çağatay Ulusoy’un bölüm başına aldığı 2 milyon TL mi, rol arkadaşı yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OW'da yayımlanan Gaddar dizisi bir dönemin sevilen dizileri arasındaydı. Ancak herkes sezon arası beklerken dizi aniden final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde oynayan Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan çok yakıştırıldı. Dizide Aydan ve Dağhan karakterlerine hayat veren ikili pek bir sevildi ancak olmadı.
Aylar sonra dizinin Aydan'ına Yasemin Sakallıoğlu’nun Harbiye Açıkhava gösterisinde rastlandı.
Aydoğan'a "Gaddar’ın final yapma sebebi Çağatay Ulusoy’un bölüm başına aldığı 2 milyon TL mi?" diye soruldu.
Aydoğan bu soruya "Saçmalamayın..." diye yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o açıklama👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın