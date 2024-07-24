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Rol Arkadaşı Açıkladı! Gaddar'ın Final Yapma Nedeni Çağatay Ulusoy'un Aldığı Uçuk Rakam mı?

Rol Arkadaşı Açıkladı! Gaddar'ın Final Yapma Nedeni Çağatay Ulusoy'un Aldığı Uçuk Rakam mı?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 09:07

Gaddar dizisinde Aydan karakterine hayat veren Sümeyya Aydoğan'a dizinin neden final yaptığı soruldu. Erken vedanın nedeni Çağatay Ulusoy’un bölüm başına aldığı 2 milyon TL mi, rol arkadaşı yanıt verdi.

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OW'da yayımlanan Gaddar dizisi bir dönemin sevilen dizileri arasındaydı. Ancak herkes sezon arası beklerken dizi aniden final yaptı.

OW'da yayımlanan Gaddar dizisi bir dönemin sevilen dizileri arasındaydı. Ancak herkes sezon arası beklerken dizi aniden final yaptı.

Başrollerinde oynayan Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan çok yakıştırıldı. Dizide Aydan ve Dağhan karakterlerine hayat veren ikili pek bir sevildi ancak olmadı.

Başrollerinde oynayan Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan çok yakıştırıldı. Dizide Aydan ve Dağhan karakterlerine hayat veren ikili pek bir sevildi ancak olmadı.

Aylar sonra dizinin Aydan'ına Yasemin Sakallıoğlu’nun Harbiye Açıkhava gösterisinde rastlandı.

Aylar sonra dizinin Aydan'ına Yasemin Sakallıoğlu’nun Harbiye Açıkhava gösterisinde rastlandı.

Aydoğan'a "Gaddar’ın final yapma sebebi Çağatay Ulusoy’un bölüm başına aldığı 2 milyon TL mi?" diye soruldu.

Aydoğan'a "Gaddar’ın final yapma sebebi Çağatay Ulusoy’un bölüm başına aldığı 2 milyon TL mi?" diye soruldu.

Aydoğan bu soruya "Saçmalamayın..." diye yanıt verdi.

Aydoğan bu soruya "Saçmalamayın..." diye yanıt verdi.
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İşte o açıklama👇🏻

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