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Gülse Birsel'in Hayranına Verdiği Kulaklara Küpe Olacak Nasihati!

Gülse Birsel'in Hayranına Verdiği Kulaklara Küpe Olacak Nasihati!

Avrupa Yakası
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 20:12

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi efsane komedi dizilerinin senaristi Gülse Birsel'in bir zamanlar hayranına verdiği nasihat sosyal medyada gündem oldu.

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Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, fenomen dizi Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'nın ardından ülkemizde parmakla gösteriliyor.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, fenomen dizi Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'nın ardından ülkemizde parmakla gösteriliyor.

Hem komedi zekası hem de başarılı işleri ile hepimizin çok sevdiği Birsel, hayranları ile de pek samimi çıktı.

Hem komedi zekası hem de başarılı işleri ile hepimizin çok sevdiği Birsel, hayranları ile de pek samimi çıktı.

Bir dönem sosyal medyada başlayan "Fanlık" sevdasıyla bir hayranı kendisine sayfa açtığını yazdı.

Bir dönem sosyal medyada başlayan "Fanlık" sevdasıyla bir hayranı kendisine sayfa açtığını yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımının altına yaptığı yorumda hayranı, fan sayfası kurup ilgilendiğini ve Gülse Birsel'e bunu söylediğini anlattı.

Ünlü oyuncunun paylaşımının altına yaptığı yorumda hayranı, fan sayfası kurup ilgilendiğini ve Gülse Birsel'e bunu söylediğini anlattı.

Bu sözlerin üzerine başarılı oyuncudan "Fanlık, diye bir meslek yok. İş güç yap, kitap oku" yanıtını aldığını yazdı.

Bu sözlerin üzerine başarılı oyuncudan "Fanlık, diye bir meslek yok. İş güç yap, kitap oku" yanıtını aldığını yazdı.
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İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Levent Korman

iyi demiş okuma oranı en düşük ülke insanlatina böyle öneriler çok güzel ...👏👏👏