Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oldu! Kıvılcım ile Ömer Aşkı Bitiyor!
Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oldu! Kıvılcım ile Ömer Aşkı Bitiyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Efsane bir finalle sezona ara veren Kızılcık Şerbeti ekibine yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni karakter Cemal, Kıvılcım için geliyor!
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinin üçüncü sezonu heyecanla bekleniyor.
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Birsen Altuntaş haberinde, diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğunu yazdı. O kişi Fırat Çelik!
Diziye yeni katılan Cemal karakterine hayat vereceği konuşulan Çelik, diziye Kıvılcım için geliyor.
Hatırlarsınız ki en son dizide Ömer'in Görkem'le olan ilişkisinin ortaya çıktığını izlemiştik.
Belli ki bu olayın ardından dağılan Ünal ailesinin yanı sıra Kıvılcım ile Ömer'in de arası bozulacak.
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Bir yayınevi sahibi olan Cemal, Ömer'den sonra Kıvılcım'ın kalbini kaptırdığı yeni aşkı olabilir.
Ağustos ayının son haftası sete çıkması planlanan diziye başka yeni karakterler de katılacak.
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