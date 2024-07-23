Aslı Enver’in Yeni Dizisi "Kuşatma"ya Bomba Bir Partner Geliyor!
Aslı Enver’in Yeni Dizisi "Kuşatma"ya Bomba Bir Partner Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Aslı Enver, yeni dizi 'Kuşatma' ile ekranlara geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Enver'e partner olacak isme teklif gitti.
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Netflix'te yayınlanacak yeni dizi Kuşatma ile ekranlara döneceği müjdesini veren Aslı Enver'e partner geliyor.
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Dizide Nihal karakterine hayat vermeye hazırlanan Enver'in partneri Osman olacak. Osman karakteri içinse Engin Akyürek düşünülüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncuya teklif gitti bile! Ancak henüz net yanıt yok.
Hatırlarsanız, Adım Farah dizisi için de bu ikili düşünülmüştü ancak Enver'in annelik molası nedeniyle gerçekleşmemişti.
Siz neler düşünüyorsunuz? Bu 8 bölümlük dizide neler olacak? Yorumlarda buluşalım...
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