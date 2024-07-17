Yalı Çapkını'nın Oyuncusu Aslı Enver'in Başrolü Olduğu Yeni Dizide Rol Alacak!
Yalı Çapkını'nın Oyuncusu Aslı Enver'in Başrolü Olduğu Yeni Dizide Rol Alacak!
Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/odatv-o...
Aslı Enver, yeni dizi 'Kuşatma' ile ekranlara geri döneceği müjdesini vermişti. Sina Koloğlu'nun haberine göre, ekibe bir oyuncu daha dahil oldu. O da Yalı Çapkını'ndan transfer!
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Tims&B’nin Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisine Aslı Enver başrol oldu. Oyuncunun setlere dönüşünü büyük bir heyecanla duyurmuştuk.
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Dizide Nihal karakterine hayat vermeye hazırlanan Enver'in partneri henüz belli değildi. Sina Koloğlu, bir oyuncunun daha ekibe dahil olduğunu söyledi.
Habere göre, en son Yalı Çapkını'nda Kaya karakterine hayat veren Taro Emir diziye dahil oldu.
Nihal ve Osman'ın aşk hikayesi anlatılacak dizide Emir, Enver'in partneri mi henüz belli değil. Sizce olsalar yakışır mı?
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