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Esra Ezmeci Bir Takipçisinin Sorusunu Anket Yaptı: "Sizce Kocasına İzin Vermeli mi?"

Esra Ezmeci Bir Takipçisinin Sorusunu Anket Yaptı: "Sizce Kocasına İzin Vermeli mi?"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 17:40

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden danışanından gelen bir soruyu yayınladı. Sizce kocasına izin versin mi, diye takipçilerine sordu.

Kaynak: https://www.mynet.com/kocasinin-tatil...
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Klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz Tv'deki 'Yeni Baştan' programıyla sık sık sosyal medyanın ilgi odağı oluyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz Tv'deki 'Yeni Baştan' programıyla sık sık sosyal medyanın ilgi odağı oluyor.

Ezmeci, programının yanı sıra sosyal medya üzerinden de danışanlarıyla interaktif bir şekilde iletişim kurarak, onların sorularını yanıtlıyor.

Ezmeci, programının yanı sıra sosyal medya üzerinden de danışanlarıyla interaktif bir şekilde iletişim kurarak, onların sorularını yanıtlıyor.

Ezmeci'nin takipçileriyle gerçekleştirdiği bir soru-cevap oturumu sırasında, bir takipçisinin itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

Ezmeci'nin takipçileriyle gerçekleştirdiği bir soru-cevap oturumu sırasında, bir takipçisinin itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

Bir takipçi, Ezmeci'ye "Eşim Antalya'ya gittiğinde Rus bir kadınla birlikte olmayı düşünüyor. Heyecan arıyor. Ona izin vermelimiyim?" diye sordu.

Bir takipçi, Ezmeci'ye "Eşim Antalya'ya gittiğinde Rus bir kadınla birlikte olmayı düşünüyor. Heyecan arıyor. Ona izin vermelimiyim?" diye sordu.

Ezmeci, bu soruya "Eğer heyecan arıyorsa, paraşüt atlamayı deneyebilir, dağcılık yapabilir veya adrenalin dolu başka sporlara yönelebilir. Bu tür bir duruma izin vermek, kendinizi değersizleştirir." şeklinde yanıt verdi.

Ezmeci, bu soruya "Eğer heyecan arıyorsa, paraşüt atlamayı deneyebilir, dağcılık yapabilir veya adrenalin dolu başka sporlara yönelebilir. Bu tür bir duruma izin vermek, kendinizi değersizleştirir." şeklinde yanıt verdi.
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Ezmeci, verdiği yanıtın ardından "Sizce izin vermeli mi?" diye bir anket başlattı. Ankete katılanların büyük çoğunluğu "hayır" yanıtını verdi.

Ezmeci, verdiği yanıtın ardından "Sizce izin vermeli mi?" diye bir anket başlattı. Ankete katılanların büyük çoğunluğu "hayır" yanıtını verdi.

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