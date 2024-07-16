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Doğduğun Ev Kaderindir'in Başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Doğduğun Ev Kaderindir'in Başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 14:29

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki partnerlikleriyle akıllarımızda kalan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yıllar sonra bir araya geldi! İşte o buluşmadan bir kare...

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2019 yılında ekranlarda reyting rekorları kıran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu.

2019 yılında ekranlarda reyting rekorları kıran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu.

Dizide aşk yaşayan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, o dönem partnerlikleri ile beğeni toplamıştı.

Dizide aşk yaşayan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, o dönem partnerlikleri ile beğeni toplamıştı.

Dizide Zeynep ve Mehdi karakterlerini canlandıran iki başarılı oyuncunun buluşmasından bir kare de paylaşıldı.

Dizide Zeynep ve Mehdi karakterlerini canlandıran iki başarılı oyuncunun buluşmasından bir kare de paylaşıldı.

İşte o anlar...

İşte o anlar...

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