Demet Özdemir'den Yıllar Sonra Gelen "Doğduğun Ev Kaderindir" İtirafı!
Demet Özdemir'den Yıllar Sonra Gelen "Doğduğun Ev Kaderindir" İtirafı!
Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati'nin konuğu olan Demet Özdemir'in, 2019 yılında oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
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Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati'nin konuğu bu kez güzel oyuncu Demet Özdemir di. Özdemir, Taylan'ın sorularına samimi yanıtları ile gündem oldu.
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Dizi tekliflerini kabul ederken "İyi-kötü" ayrımı yapmadığını söyleyen oyuncu, aksine seçimlerini istemsizce yaptığını fark ettiğini söyledi.
Hikayelerle arasında bir bağ olduğunu söyleyen Özdemir'in 2019 yılında oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi hakkında samimi açıklaması dikkat çekti.
O anlar:
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