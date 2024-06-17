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Dikkatli Bir İzleyicinin Fark Ettiği Detay Kızıl Goncalar'ın Yayın Tarihini Açık Etti!

Dikkatli Bir İzleyicinin Fark Ettiği Detay Kızıl Goncalar'ın Yayın Tarihini Açık Etti!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 21:46

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi ortaya çıktı. Bir izleyicinin bulduğu detay 'Acaba mı?' dedirtti.

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Sezona ara veren ilk dizilerden bir tanesi Kızıl Goncalar oldu. Cüneyd karakteri ile akıllara kazınan Mert Yazıcıoğlu'nu ekranlarda göremeyince hasret kaldık.

Sezona ara veren ilk dizilerden bir tanesi Kızıl Goncalar oldu. Cüneyd karakteri ile akıllara kazınan Mert Yazıcıoğlu'nu ekranlarda göremeyince hasret kaldık.

Dizi öyle bir yerde sezon finali yaptı ki Cüneyd'e ne oldu, başına ne geldi meraktan çatlayacağız.

Dizi öyle bir yerde sezon finali yaptı ki Cüneyd'e ne oldu, başına ne geldi meraktan çatlayacağız.

Dahası bir de tam da son bölüm ortaya çıkan baba var. Kim bilir, neler planlıyor ve Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunda neler olacak...

Dahası bir de tam da son bölüm ortaya çıkan baba var. Kim bilir, neler planlıyor ve Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunda neler olacak...

Belli ki yeni sezonun ilk bölümü ekranlarda izlenme rekorları kıracak. Peki, Kızıl Goncalar yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Belli ki yeni sezonun ilk bölümü ekranlarda izlenme rekorları kıracak. Peki, Kızıl Goncalar yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Herkesin merak ettiği soruya sosyal medyada fark ettiği bir detayı yazan izleyici yanıt vermiş oldu.

Herkesin merak ettiği soruya sosyal medyada fark ettiği bir detayı yazan izleyici yanıt vermiş oldu.
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Kullanıcı dizinin bugün tekrar bölümü ile verildiğinin altını çizerek hesapladığında tüm bölümlerin ekim ayında biteceğini yazdı.

Kullanıcı dizinin bugün tekrar bölümü ile verildiğinin altını çizerek hesapladığında tüm bölümlerin ekim ayında biteceğini yazdı.
twitter.com

Ayrıca oyuncuların eylül gibi sete çıkacağı da söylentiler arasında...

Ayrıca oyuncuların eylül gibi sete çıkacağı da söylentiler arasında...
twitter.com

Bu durumda Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu için ekim sonunu beklemek zorunda kalabiliriz, gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu durumda Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu için ekim sonunu beklemek zorunda kalabiliriz, gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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nevertheless

bekleyin bekleyin aynen böyle devam edin bu dizilerin ne anlatmak neyi çarpıtmak istediğini anlayabilen birileri hala var yani 😂😂