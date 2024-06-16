Müge Anlı'nın Yıllar Önce Katıldığı Yarışma Programındaki Gençlik Hallerine İnanamayacaksınız!
Müge Anlı'nın Yıllar Önce Katıldığı Yarışma Programındaki Gençlik Hallerine İnanamayacaksınız!
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Müge Anlı, 16 senedir gündüz kuşağında yayınlanan Tatlı Sert programı ile evlerimize konuk oluyor.
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Anlı'yı ekrandan tanımayan yok! Türkiye'de yaptığı yardımlarla ve programda işlediği kayıp ya da cinayetlerle gündemden düşmüyor.
Fakat o ekranda büyürken, yıllar önce magazin ve yarışma programlarına da konuk olmuş. Bu kadar yakından değişimine tanık olduğumuz Anlı'nın gençliğini gördükçe çok şaşırıyoruz.
Şu aralar Mehmet Ali Erbil'in yeniden sunacağı duyurulan Turnike yarışması bir dönemin en çok izlenenlerindendi.
Meğer Müge Anlı da 1992'de TRT 1'de yayınlanan Turnike programının yarışmacılarından biri olmuş. Arşivden çıkan görüntüler sosyal medyanın gündeminde.
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