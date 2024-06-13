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Müge Anlı'da İçinde İnsan Çekildiği Söylenen Kıyma Makinesi Stüdyoya Getirildi!

Müge Anlı'da İçinde İnsan Çekildiği Söylenen Kıyma Makinesi Stüdyoya Getirildi!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 13:11

Müge Anlı'da herkesin tüylerini ürperten cinayet iddiasında bir adamın öldürülüp kıyma makinesinden çekildiği anlatılmıştı. O makinenin bulunduğunu açıklayan Anlı, bugün stüdyoya getirdi.

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Müge Anlı'da geçtiğimiz haftadan bu yana şaşkına çeviren bir olay işleniyor. Her şey Mehmet'in nikahsız yaşadığı Güllü'yü aramak için başvurması ile başladı.

Müge Anlı'da geçtiğimiz haftadan bu yana şaşkına çeviren bir olay işleniyor. Her şey Mehmet'in nikahsız yaşadığı Güllü'yü aramak için başvurması ile başladı.

Sonrasında ortaya korkunç bir cinayet iddiası atıldı. Güllü ve ailesinin geçmişte bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektiği iddia edildi.

Sonrasında ortaya korkunç bir cinayet iddiası atıldı. Güllü ve ailesinin geçmişte bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektiği iddia edildi.

Konuyla ilgili araştırmaya koyulan Müge Anlı, kıyma makinesinin başka birine satıldığını bulmuştu. İddialara göre, cinayet işlenen makine elden çıkarıldı.

Konuyla ilgili araştırmaya koyulan Müge Anlı, kıyma makinesinin başka birine satıldığını bulmuştu. İddialara göre, cinayet işlenen makine elden çıkarıldı.

Makineyi satın alan kişiler yayına bağlandı ve röportaj verdi. Anlatılanlara göre, Güllü'nün evinde kullandığı makineyi abisinden satın almışlardı. Bugünkü yayında Anlı, makineyi stüdyoya da getirtti.

Makineyi satın alan kişiler yayına bağlandı ve röportaj verdi. Anlatılanlara göre, Güllü'nün evinde kullandığı makineyi abisinden satın almışlardı. Bugünkü yayında Anlı, makineyi stüdyoya da getirtti.

Canlı yayında incelenen cinayet işlendiği iddia edilen makine ile ilgili konuşulanlar şok etti. İşte o anlar...

Canlı yayında incelenen cinayet işlendiği iddia edilen makine ile ilgili konuşulanlar şok etti. İşte o anlar...
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