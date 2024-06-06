"Adamı Kıyma Makinesinden Çektiler!": Müge Anlı'da Ortaya Çıkan Cinayet Dehşete Düşürdü!
"Adamı Kıyma Makinesinden Çektiler!": Müge Anlı'da Ortaya Çıkan Cinayet Dehşete Düşürdü!
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Kahramanmaraş'tan kaybolan 33 yaşındaki Güllü Çolak'a 2 aydır ulaşamadığını söyleyen ve eşi olduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvuran Mehmet, önce nikahsız çıktı.
Anlı, Güllü'ye neden nikah kıymadığını sorunca ise başkasıyla evli olduğunu açıkladı. Biz daha buna tepki gösteremeden konu ile ilgili dehşete düşüren iddialar Güllü'nün akrabasından geldi.
Geçtiğimiz gün yayına bağlanan Güllü, başkasıyla evleneceğini söyleyerek Mehmet'e ateş püskürmüştü. Bugünkü yayına Güllü'nün bir akrabası katıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Güllü'nün para için birliktelikler yaşadığını söyleyen iddia sahibi geçmişte de bir cinayet işlendiğini söyledi.
Anlı'nın bunu açıklamak zorundayız, diye anlattığı cinayet para için evlendiği bir adamın Güllü ve babaannesi tarafından öldürülmesi ile gerçekleşti.
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İddia sahibinin anlattıklarına göre, adam parasını geri isteyince o kişiyi öldürüp kıyma makinesinden çektirmişler.
Hatta o dönem babaannesinin "O adam ne kadar pis kokmuştu!" diye anlattığını da aktardı. Aile içerisinde bu cinayeti tehditvari söylemlerle kabul ettiklerini de söyledi.
Cinayeti halasının işlediğini söyleyen akraba, adamın tüm kemik ve etlerinin kıyma makinesinden çektirip lavabodan akıttıklarını söylediklerini açıkladı.
Adamın kim olduğu ile ilgili detay bilmediğini söyleyen akraba, bu adamın Güllü'nün başkalarından yaptığı ve ilk kocası Murat'ın üstüne yazdırdığı kızlarından birinin babası olduğunu düşündüğünü söyledi.
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