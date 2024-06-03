Müge Anlı'da Küçük Çocukları İstismar Ettiği Ortaya Çıkan Selahattin Hakkında Mahkemeden Karar!

Küçük çocuklarını aramak için Müge Anlı'ya katılan Selahattin ve nikahsız yaşadığı kadın ile ilgili geçtiğimiz hafta mide bulandıran bir gerçek ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'da bulunan kızlar yıllardır istismar edildiklerini videolarla iddia etti, polis ekipleri Selahattin'i gözaltına aldı. Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı...