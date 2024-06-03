Müge Anlı'da Küçük Çocukları İstismar Ettiği Ortaya Çıkan Selahattin Hakkında Mahkemeden Karar!
Müge Anlı'da Küçük Çocukları İstismar Ettiği Ortaya Çıkan Selahattin Hakkında Mahkemeden Karar!
Küçük çocuklarını aramak için Müge Anlı'ya katılan Selahattin ve nikahsız yaşadığı kadın ile ilgili geçtiğimiz hafta mide bulandıran bir gerçek ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'da bulunan kızlar yıllardır istismar edildiklerini videolarla iddia etti, polis ekipleri Selahattin'i gözaltına aldı. Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müge Anlı'nın programına geçtiğimiz hafta kayıp kızlarını aramak için katılan anne ve üvey baba ile ilgili mide bulandıran gerçekler ortaya çıkmıştı.
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olayda kızlar bulundu ancak ellerindeki görüntülerle birlikte küçük yaştan bu yana "üvey baba" bildikleri adam tarafından istismar edildiklerini söylediler.
Polis ekipleri yayını izledikten sonra üvey baba Selahattin'i tutuklayarak emniyete götürmüştü. Müge Anlı bugünkü yayında hafta sonu yaşananları anlattı.
Anne Fitnat, üvey baba Selahattin 5 saat boyunca savcıya ifade verdiler. Gece yarısından sonra biten ifadelerde anne istismarı gördüğünü ancak konuşmadığını itiraf etti.
Selahattin ise istismarı reddetti, videolara ise "Bana ilaç verdiler" demeye devam etti. Sonunda Selahattin, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anne ise suça iştirakten suçlu bulundu ancak serbest bırakıldı. Yanlarında tuttukları engeli olan istismara uğrayan ancak farkında olmayan Gizem ise koruma altına alındı.
Selahattin ile ilgili Müge Anlı araştırmaları sonucunda ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Anlı, Selahattin'in Avustralya'ya gittiğini ve 11 tane çocuğu olduğunu açıkladı.
Selahattin'in dayısı yayına bağlanıp olanları şöyle anlattı: "İlk eşini kalçasından bıçaklayıp Avusturalya'da akıl hastanesinde yatmış. Daha sonra karşı komşusuna tecavüz etmiş. Ondan da başka bir çocuğu var. Cezaevine girdikten sonra ülkeden sınır dışı edilmiş ve böylece Türkiye'ye geri gelmiş. Kendi öz çocuklarına da istismarda bulunmuş."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın