Müge Anlı'nın Araştırdığı Mehmet Ali Özdemir Cinayeti ile İlgili İtiraf Geldi!
Müge Anlı'nın Araştırdığı Mehmet Ali Özdemir Cinayeti ile İlgili İtiraf Geldi!
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"Müge Anlı ile Tatlı Sert"te, Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk sahibi 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in esrarengiz kayboluşu uzun süre gündemde kalmıştı.
Anlı, birkaç ay önce Özdemir'in hayatını kaybettiğini ve bedeninin çalılıkların arasında bulunduğunu duyurmuştu.
Özdemir'in cesedinin yanında bulunan meyve ve sebzeler ise oldukça ilginç bir durum olmuştu. Bu meyve ve sebzelerin, cesedin hayvanlar tarafından tüketilmesini engellemek amacıyla bırakıldığı düşünülmekteydi.
Şüpheli olayda Özdemir'in eşi Meryem'in sakinliği ve aile üyelerinin açıklamalarındaki tutarsızlık dikkat çekmişti.
Anlı, geçtiğimiz günlerde Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği bir şafak operasyonu sonucunda aile üyelerinden 8 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin sorgulamalarının devam ettiğini aktardı.
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Bugünkü yayında Anlı'nın açıklamasına göre, Mehmet Ali Özdemir, Mehmet Genç'in (kayınbiraderi) öldürdüğünü itiraf etti.
Kayınbirader, kardeşi Meryem'e şiddet uyguladığı için bu cinayeti işlediğini söyledi. Planlayarak eniştesini bahçeye çağırıp silahla vurduğunu da ekledi.
Cinayetin ardından aile üyeleri tarafından ceset ve deliller saklanmış, kanlı kıyafetler yakılmış. Cesedi ise birlikte taşımışlar.
Herkesi şok eden cinayet detaylarına ek olarak o gün mahallede düğün olduğu için seslerin duyulmadığı da aktarılıyor.
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