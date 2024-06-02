Müge Anlı'da Ortaya Çıkan Küçük Çocukların İstismar Edildiği Olayda Bölge Halkı Ayaklandı!

Geçtiğimiz hafta cuma günü ekranlara gelen Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında akıllardan hiç çıkmayacak büyük bir utanç yaşandı. 1'i engelli 3 küçük kızın yıllardır yanlarında kaldıkları adam tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.