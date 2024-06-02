Müge Anlı'da Ortaya Çıkan Küçük Çocukların İstismar Edildiği Olayda Bölge Halkı Ayaklandı!
Müge Anlı'da Ortaya Çıkan Küçük Çocukların İstismar Edildiği Olayda Bölge Halkı Ayaklandı!
Kaynak: https://vm.tiktok.com/ZMrJV4Waa/
Geçtiğimiz hafta cuma günü ekranlara gelen Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında akıllardan hiç çıkmayacak büyük bir utanç yaşandı. 1'i engelli 3 küçük kızın yıllardır yanlarında kaldıkları adam tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.
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Sözlerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız. Müge Anlı'da yaşananlar hala hiçbirimizin aklından çıkmıyor.
Müge Anlı'nın programına geçtiğimiz hafta kayıp kızlarını aramak için katılan anne ve üvey baba herkesi şok etti.
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olayda kızlar bulundu ancak ellerindeki görüntülerle birlikte Müge Anlı'dan yardım istediler.
Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'nın duyurusu ile koruma altına alındı. 14 yaşından beri kızlara tecavüz eden üvey baba Selahattin ise polis ekiplerince tutuklanarak gözaltına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşanan bu olayda bölge halkı tepkilerini göstermek için sokaklara döküldü.
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Hepimizin midesini bulandıran olayda, bölge halkı burunlarının dibinde yaşanan bu kötülüğe tepkisiz kalamadı.
Görüntüler Muğla'dan... Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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