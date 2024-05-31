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Müge Anlı'da Kayıp Kızları Arayan Adamın Onları İstismar Ettiği Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da Kayıp Kızları Arayan Adamın Onları İstismar Ettiği Ortaya Çıktı!

Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 10:59 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 12:34

Müge Anlı'nın bugünkü programında Muğla'da yaşanan istismar vakası izleyenleri şoke etti. Evden kaçan kızların üvey babaları tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı'nın bugünkü programında tüm Türkiye'yi derinden sarsan olaylar meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin adlı bir adam programa katılmıştı. Adam kayıp kızları aradığını söylemişti.

Müge Anlı'nın bugünkü programında tüm Türkiye'yi derinden sarsan olaylar meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin adlı bir adam programa katılmıştı. Adam kayıp kızları aradığını söylemişti.

Programda F.T.B. ve B.D adlı kızları arayan Selahattin ile ilgili bugün korkunç sırlar anlatıldı. Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Programda F.T.B. ve B.D adlı kızları arayan Selahattin ile ilgili bugün korkunç sırlar anlatıldı. Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'ya Selahattin adlı şahsın onlara tecavüz ettiği videoları teslim etti. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ve izleyenler şoke oldu.

Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'ya Selahattin adlı şahsın onlara tecavüz ettiği videoları teslim etti. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ve izleyenler şoke oldu.

Ayrıca yıllarca sistematik olarak tecavüz edilen kız çocuklarının yetkililer tarafından dikkate alınmadığı için Müge Anlı'ya sığındığı da ortaya çıktı.

Ayrıca yıllarca sistematik olarak tecavüz edilen kız çocuklarının yetkililer tarafından dikkate alınmadığı için Müge Anlı'ya sığındığı da ortaya çıktı.

14 yaşından beri üvey baba tarafından tecavüze uğrayan kızların annesinin kızlarını savunmaması ve olayları bildiği halde hiçbir şey yapmaması izleyenleri çileden çıkardı. Şok edici gerçeklerin programda ortaya çıkmasının ardından polis Selahattin'i gözaltına aldı.

14 yaşından beri üvey baba tarafından tecavüze uğrayan kızların annesinin kızlarını savunmaması ve olayları bildiği halde hiçbir şey yapmaması izleyenleri çileden çıkardı. Şok edici gerçeklerin programda ortaya çıkmasının ardından polis Selahattin'i gözaltına aldı.

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