Müge Anlı'da Herkesi Gözyaşlarına Boğan Lamia Kararını Açıkladı!
Müge Anlı'da Herkesi Gözyaşlarına Boğan Lamia Kararını Açıkladı!
Geçtiğimiz gün Müge Anlı'da ailesine kavuşan 18 yaşındaki Lamia, kendisinden yaşça büyük bir adamla evleneceğini söylemişti. Ailesini bırakıp gideceğini söyleyen Lamia'yı herkes ikna etmeye çalıştı. Lamia bugün kararını açıkladı. Bakın, yayın sonrası neler neler olmuş...
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Müge Anlı, programında 18 yaşında evden kaçan Lamia'yı buldu ve ailesine teslim etti. Ancak genç kız 46 yaşındaki Murat'ı sevdiğini söyledi.
Dünkü yayında saatlerce Lamia'yı ikna etmeye çalışan Müge Anlı gözyaşlarına boğulmuştu. Ailesi ise Lamia'ya yalvardı.
Yasaklı madde ile uğraşan ve uygunsuz işlere bulaştığı iddia edilen bu kişiden kurtarılmaya çalışan Lamia, bu yoldan vazgeçmeyecek gibiydi.
Bugün programda Müge Anlı, yayın sonrası olanları anlattı. Lamia'yı ikna çabası yayın sonrası da devam etti. Tüm ekip seferber oldu.
Annesi ve babasının çabası boşa çıkınca Lamia, dün akşam otobüse binip Murat'ın yanına gitmeye kalktı.
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Ancak Müge Anlı ekibi Uşak'a varmadan Lamia'ya ulaştı ve ikna etti. Hatta evlerinde ağırladılar. Lamia bugünkü yayına başka biri olarak geldi. Ailesinin yanına dönüp, eğitimine devam edeceğini açıkladı.
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