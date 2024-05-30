Müge Anlı'da Herkesi Gözyaşlarına Boğan Lamia Kararını Açıkladı!

Geçtiğimiz gün Müge Anlı'da ailesine kavuşan 18 yaşındaki Lamia, kendisinden yaşça büyük bir adamla evleneceğini söylemişti. Ailesini bırakıp gideceğini söyleyen Lamia'yı herkes ikna etmeye çalıştı. Lamia bugün kararını açıkladı. Bakın, yayın sonrası neler neler olmuş...