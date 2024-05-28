"Sokaklarda Feryat Etti!": Müge Anlı'da Selin Öztürk'ün Gizemli Kaybında Şok Gelişmeler!

22 yaşındaki Selin Öztürk, babasının evine duş almak için gitmek üzere annesinin evinden ayrıldığı 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ortadan kayboldu. Selin'in eşi, bir süredir cezaevinde olduğu için genç kadın annesiyle birlikte yaşıyordu. Selin Öztürk ve annesi hakkındaki iddialar, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Tatlı Sert' programında gündeme geldi ve büyük yankı uyandırdı.