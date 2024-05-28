"Sokaklarda Feryat Etti!": Müge Anlı'da Selin Öztürk'ün Gizemli Kaybında Şok Gelişmeler!
"Sokaklarda Feryat Etti!": Müge Anlı'da Selin Öztürk'ün Gizemli Kaybında Şok Gelişmeler!
22 yaşındaki Selin Öztürk, babasının evine duş almak için gitmek üzere annesinin evinden ayrıldığı 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ortadan kayboldu. Selin'in eşi, bir süredir cezaevinde olduğu için genç kadın annesiyle birlikte yaşıyordu. Selin Öztürk ve annesi hakkındaki iddialar, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Tatlı Sert' programında gündeme geldi ve büyük yankı uyandırdı.
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Selin Öztürk, annesi Yeliz Karalar ile birlikte yaşıyordu. 10 Nisan'da babasının evine gideceğini söyleyerek evden ayrılan Selin, bir daha geri dönmedi.
Annesi Yeliz Karalar, kızına ulaşamayınca durumu polise bildirdi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Karalar, kızının hayatından endişe duyduğunu belirtti.
Anne Yeliz Hanım başta babası ve ağabeyinden şüphelenmişti, Selin'in ağabeyi Furkan ise annesinin evde başka bir erkekle olduğunu iddia etmişti.
Furkan, annesinin evlilik dışı bir ilişki yaşadığını ve evdeki eşyalarını sattığını, annesi ve Selin'in yasaklı madde kullandığını da iddia etti. Ancak bugün ortaya çıkan detaylar herkesi endişelendirdi.
Selin'in kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları Müge Anlı'ya katılarak bildiklerini anlattılar.
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43 gündür haber alınamayan Selin'in borç yüzünden biriyle münakaşa ettiği öğrenildi. Hatta bu sebeple ıssız bir alana götürüldüğü aktarıldı.
Yayına bağlanan bir tanık ise 4 erkek 2 kadını sokakta kavga ederken gördüğünü anlattı. Bu kadınlardan birinin Selin olduğunu ve erkeklerden birinin yayına katılan Muhammet olduğunu iddia etti.
"Selin feryat ediyordu. Her şeyi yanlış anladı, beni öldürecek, diyordu" diye konuşan tanığın açıklamaların ardından genç kadının kaybı herkesi endişelendirdi.
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