Marsın mı Düşük Cüneyd? Kızıl Goncalar Cüneyd'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
Marsın mı Düşük Cüneyd? Kızıl Goncalar Cüneyd'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
Ekranlarda fırtınalar estiren Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri herkesin ilgisini çekti. Gelin, birlikte Cüneyd'in burcunu, ayını, merkürünü inceleyelim. Marsı mı düşük bu adamın nesi var, öğrenelim!
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Hatırlarsanız, Kızıl Goncalar'ın ilk bölümünde Cüneyd karşımıza çıkınca "Ne diyor bu deli?" demiştik.
Hatta çevresine karşı da aşırı kapalı, içe dönük bir gençti. İnandığı kurallar üzerine yaşayan ve çeşitliliğe karşı çıkan biriydi.
Cüneyd'in dışardaki dünyayı kabul etmesindeki en büyük neden doktoru Levent oldu. Levent'in bakış açısı ile Cüneyd'in düşünceleri tam bir felsefi doyuma ulaştırdı, hepimizi.
Tam da o sıralar Cüneyd'in muzip bir yönü olduğunu da keşfettik. Ancak bilgi yönü gençliğini yaşamasına engel oluyor gibiydi.
Sanki bu dünyadan olmayan bir zihne sahip olan Cüneyd, bize Güneş İkizler burcunu simgeliyor. Deli dolu ancak ruhunun özünde hayatın amacını arayan bir kayıp.
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Cüneyd, bu öğrenmeye aç olan ruhunu doyurabilmek için arayışına devam ederken zaman zaman öfke ve hayal kırıklıkları da yaşadı. Bu da onun Ay burcunun Akrep olduğuna dikkat çekiyor.
Bilmeyenler için Ay, klasik astrolojide "anne" ile ilgilidir. Cüneyd'in annesi Gülayşe'nin dizide, astrolojik olarak 12'inci ev temsilini görüyoruz. Psikolojik rahatsızlıkları olan bir anne ve gizli kalmış bir ölüm. Cüneyd'in en büyük yarası burada.
Ay burcumuz hepimize çocukluğumuz hakkında fikir verir. Cüneyd'in çocukluğu da Akrep burcundan anlaşılacak olduğu üzere hiç kolay geçmemiş. Ancak Merkür Başak ona yazmak ve düşünmek ile ilgili bolca fırsat vermiş.
Cüneyd belki de müthiş bir düşünür ancak iyi bir eylemci değil. Mars Terazi... Ateş elementini temsil eden bu gezegenenin Terazi burcunda olması Cüneyd'e hem bir atalet hem de uyum ihtiyacı veriyor.
Hayatı bu kadar zor olan bir adamın uyum ihtiyacı da karşılanmayınca Cüneyd'e bir sinir yüklemesi geliyor. Ya da üzüntüye ve depresyona kapılıp gidiyor.
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Nitekim babasından duyduğu gerçeklerden sonra dergahı ve hatta Zeynep'in esir alınmasını yok sayıp kendi problemine odaklanması bunun bir göstergesi.
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