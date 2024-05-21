Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu Fırtınalar Estirdi! Cüneyd'in Perişan Hali Hepimizi Mahvetti!
Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu Fırtınalar Estirdi! Cüneyd'in Perişan Hali Hepimizi Mahvetti!
Dün akşam sezon finali ile ekranlara gelen Kızıl Goncalar'da tüm gerçekler ortaya çıktı. Cüneyd'in öğrendikleri karşısında tepkisini gösterdiği o sahne herkesi çok etkiledi.
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Bu sezonunun en iyi televizyon dizilerinden olan Kızıl Goncalar muhteşem bir veda ile sezon finali bölümünü yayınladı.
Eylül'e kadar nasıl bekleyeceğiz, diye sordurtan son bölümde neler olmadı ki! Önce Cüneyd'in babasını adam sanmıştık fos çıktı!
Vahit diziye bir geldi, pir geldi! Dergahı birbirine katan Vahit, sonunda Cüneyd'i de yıkıp geçti. Son sahnede Cüneyd'e gerçekleri söyledi.
Zaten aklı bir gelip bir giden Cüneyd, duydukları karşısında şok oldu. Meğer annesinin surlardan atlamasına kendisinin sebep olduğunu anladı.
Ekran karşısında yapma etme Cüneyd, desek de bizi dinlemedi. Vahit'e inandı. Psikolojik durumu nedeniyle kimseye dokunamadığını bildiğimiz Cüneyd'in o anlardaki halleri içimizi dağladı.
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Önce o sahneyi (yüreğiniz dayanırsa) hatırlayalım👇🏻
Cüneyd'e mi üzülsek; Mert Yazıcıoğlu'nun muhteşem oyunculuğunu mu alkışlasak, bilemedik!
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Siz Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakteri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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