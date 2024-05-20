Cüneyd'in Annesinin Ölümüyle İlgili Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Kızıl Goncalar Sezon Finaline Adeta Yorum Yağdı
Cüneyd'in Annesinin Ölümüyle İlgili Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Kızıl Goncalar Sezon Finaline Adeta Yorum Yağdı
Kızıl Goncalar 19. bölümüyle bomba gibi bir sezon finali yaptı! Vahit'in gelip dergahı karıştırdığı, Zeynep ve Cüneyd'in boşandığı ve Cüneyd'in hiç hız kesmeden Feyza'yla evlendiği bölümde Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçekler açığa çıktı!
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Kızıl Goncalar şoktan şoka sürükleyen harika bir bölümle sezon finali yaptı.
Zeynep ve Cüneyd boşandı, Cüneyd vakit kaybetmeden Feyza ile evlendi derken dergahı ele geçiren Vahit gerçekleri Cüneyd'e anlattı!
Neyse biz spoiler vermeyelim, siz bu harika bölümü izleyin öyle konuşalım!
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