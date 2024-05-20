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Cüneyd'in Annesinin Ölümüyle İlgili Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Kızıl Goncalar Sezon Finaline Adeta Yorum Yağdı

Cüneyd'in Annesinin Ölümüyle İlgili Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Kızıl Goncalar Sezon Finaline Adeta Yorum Yağdı

Kızıl Goncalar
themyscira - Editör
21.05.2024 - 00:11

Kızıl Goncalar 19. bölümüyle bomba gibi bir sezon finali yaptı! Vahit'in gelip dergahı karıştırdığı, Zeynep ve Cüneyd'in boşandığı ve Cüneyd'in hiç hız kesmeden Feyza'yla evlendiği bölümde Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçekler açığa çıktı!

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Kızıl Goncalar şoktan şoka sürükleyen harika bir bölümle sezon finali yaptı.

Kızıl Goncalar şoktan şoka sürükleyen harika bir bölümle sezon finali yaptı.

Zeynep ve Cüneyd boşandı, Cüneyd vakit kaybetmeden Feyza ile evlendi derken dergahı ele geçiren Vahit gerçekleri Cüneyd'e anlattı!

Zeynep ve Cüneyd boşandı, Cüneyd vakit kaybetmeden Feyza ile evlendi derken dergahı ele geçiren Vahit gerçekleri Cüneyd'e anlattı!

Meğer Cüneyd'in annesi akli dengesini yitirmiş, intiharı öncesi son sözü ona 'atla anne' diyerek Cüneyd söylemiş.

Neyse biz spoiler vermeyelim, siz bu harika bölümü izleyin öyle konuşalım!

Neyse biz spoiler vermeyelim, siz bu harika bölümü izleyin öyle konuşalım!

Şimdi diziyi izleyenlerle birlikte bölümün yorumlarına bakalım!

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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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