Cüneyd'in Annesinin Ölümüyle İlgili Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Kızıl Goncalar Sezon Finaline Adeta Yorum Yağdı

Kızıl Goncalar 19. bölümüyle bomba gibi bir sezon finali yaptı! Vahit'in gelip dergahı karıştırdığı, Zeynep ve Cüneyd'in boşandığı ve Cüneyd'in hiç hız kesmeden Feyza'yla evlendiği bölümde Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçekler açığa çıktı!