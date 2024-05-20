Nagihan "Survivor Hayatını Bitirdiğini" İddia Etmişti: Aysu Keskin'den Bu Sözlere Yanıt Gecikmedi!

Survivor All Star'a büyük umutlarla katılan ve sakatlığı sebebiyle hem eleştirilen hem de istediği performansa erişemeyen Nagihan, Aysu Keskin'i suçladı. Dinlenip yarışmaya dönmesi sebebiyle gücünü topladığını, bu yüzden de kendini sakatladığını söyleyen Nagihan'a Aysu'dan cevap gecikmedi!