Nagihan "Survivor Hayatını Bitirdiğini" İddia Etmişti: Aysu Keskin'den Bu Sözlere Yanıt Gecikmedi!
Nagihan "Survivor Hayatını Bitirdiğini" İddia Etmişti: Aysu Keskin'den Bu Sözlere Yanıt Gecikmedi!
Survivor All Star'a büyük umutlarla katılan ve sakatlığı sebebiyle hem eleştirilen hem de istediği performansa erişemeyen Nagihan, Aysu Keskin'i suçladı. Dinlenip yarışmaya dönmesi sebebiyle gücünü topladığını, bu yüzden de kendini sakatladığını söyleyen Nagihan'a Aysu'dan cevap gecikmedi!
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Acun Ilıcalı Survivor All Star'da SMS oylamasının kaldırılmasını en çok isteyen yarışmacının Nagihan olduğunu açıklamıştı.
Ancak Nagihan'ın sakatlığı bir türlü bitmedi ve bu sebeple de defalarca diskalifiye edilmekle karşı karşıya kaldı.
Neredeyse bir sezondur süren bu sakatlığıyla ilgili olarak Nagihan, Aysu'yu suçladı. Nagihan, Aysu'yla ilgili olarak "İki aylık, karnı tok bir kızı getiriyorsunuz yedeklerden. Ben burada bitmişim, çürümüşüm. Karşıma çıkıyor güçlü bir kız, geliyor benim dizimi patlatıyor." dedi.
Aysu Keskin'den kendisiyle ilgili bu iddialara cevap gecikmedi. "İyi ki temas içeren bir yarışa çıkmamışız yoksa Acun beyden nasıl bir ceza kesmesini isterdin hayal edemedim" diyen Aysu, kendisinin bir suçu olmadığını dile getirdi.
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