Kim Milyoner Olmak İster'de Tek Soruda 3 Jokerini Kullanan Yarışmacı Herkesi Çıldırttı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Tek Soruda 3 Jokerini Kullanan Yarışmacı Herkesi Çıldırttı!
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümünde yarışmacı tek soruda 3 joker kullandı. İzleyenler ekran başında çıldırdı.
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ATV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta da seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
İstanbul'dan yarışmaya katılan ve Bulgaristan göçmeni olan Behice Önaloğlu, performansıyla günün en çok konuşulan ismi oldu.
Psikiyatri asistanı olarak görev yapan yarışmacı, 30.000 TL değerindeki 6. soruya kadar başarı çizgisini sürdürdü.
Fakat "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelimedir?" sorusu karşısında tam 3 joker hakkını kullanmak zorunda kaldı.
Telefonla arama, seyirciye sorma ve yarı yarıya joker haklarını kullanan Önaloğlu'nu izleyenler, ekran başında büyük bir heyecan yaşadı.
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Sorunun seçenekleri arasında A: Stajer B: Parakende C: Şofben D: Antreman yer alıyordu.
Yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra soruya C: Şofben yanıtını verdi. 3 joker hakkının ardından doğru cevabı bulan yarışmacının sevinci gözlerinden okundu.
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