Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu'na Gafı Herkesi Güldürdü!
Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu'na Gafı Herkesi Güldürdü!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Yasin Gülgarip dün akşam herkesin yüzündeki gülümseme oldu. Yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu'na gafı eğlenceli anlar yaşattı.
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ATV'nin popüler programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster" bu hafta da izleyicilerini ekran başına topladı.
Programın bu haftaki bölümü, başarılı performansların yanı sıra eğlenceli anlara da ev sahipliği yaptı.
Yarışmaya bu hafta Erzurumlu Yasin Gülgarip katıldı. 43 yaşındaki ve dört çocuk babası olan Gülgarip, Kenan İmirzalıoğlu'na olan hayranlığı ile izleyicileri güldürdü.
Programın başında kendisini tanıtan Gülgarip, "Hobilerim var. Ben biraz dizi ve sinema aşığıyım. O yüzden bugün buradayım. Sizin de ayrı bir hayranınızım. Dizilerde farklı figüranlık yapıyorum. Gerek konuk oyuncu, gerek diyaloglu oyuncu olarak gidiyorum. Oyunculuğu seviyorum. Daha güzel konulara gelsem daha güzel işimi yaparım diye düşünüyorum. Sizin gibi bir ağabeyimiz, değerli dostumuz elimizden tutarsa güzel bir yerlere getirse neden olmasın." dedi.
Bu sözler üzerine İmirzalıoğlu kahkahalar attı ve "Elimizde yer kalmadı Yasin bey" yanıtını verdi.
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Gülgarip, "Küçüklüğümden beri sizi takip ediyorum. Sizin hayranınızım. Dizilerinizi hiç kaçırmadım. Gerçekten mükemmel insansınız." ifadelerini kullanarak İmirzalıoğlu'na olan hayranlığını dile getirdi.
İmirzalıoğlu, yarışmacının "Küçüklüğümden beri sizi takip ediyorum" sözleri üzerine gülme krizine girdi ve "Küçüklüğünüzden beri? Yasin bey çekinmeseniz babam da küçüklüğünden beri sizi takip ederdi diyecektiniz" yanıtını verdi. Bu esprili yanıt, stüdyodaki izleyicileri ve İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğdu.
İşte o anlar:
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