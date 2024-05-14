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Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın Cenazesini Muhabir Buldu!

Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın Cenazesini Muhabir Buldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 11:55

Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili eski eşinden cinayet itirafı gelmişti. Anne-oğul bugünkü yayında cesedi gömdükleri yeri tarif etti. Muhabir yer tarifinde cenazeyi buldu.

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Geçtiğimiz hafta Bahri Ataş ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılan Emine Karabulut, eski eşi ve aynı zamanda aynı çatı altında yaşadığı Şaban Ataş'ın nerede olduğunu bulmak amacıyla programa katılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Bahri Ataş ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılan Emine Karabulut, eski eşi ve aynı zamanda aynı çatı altında yaşadığı Şaban Ataş'ın nerede olduğunu bulmak amacıyla programa katılmıştı.

Dün yayın sonrasında Emine Karabulut, 52 günlük bir süre boyunca kayıp olan ve inşaat işçisi olarak çalışan üç çocuk babası Şaban Ataş'ın, Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü kabul etti.

Dün yayın sonrasında Emine Karabulut, 52 günlük bir süre boyunca kayıp olan ve inşaat işçisi olarak çalışan üç çocuk babası Şaban Ataş'ın, Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü kabul etti.

Cinayet itirafının ardından Emine Karabulut ve oğlu Ataş'ı öldürdüğü iddia edilen Burhanettin ile bugünkü programda yer aldılar. Şaban Ataş'ın cesedini Burhanettin ile birlikte gömdükleri yerin detaylarını aktardılar.

Cinayet itirafının ardından Emine Karabulut ve oğlu Ataş'ı öldürdüğü iddia edilen Burhanettin ile bugünkü programda yer aldılar. Şaban Ataş'ın cesedini Burhanettin ile birlikte gömdükleri yerin detaylarını aktardılar.

Bu esnada, muhabir, cesedi bulmak için belirtilen bölgede canlı yayındaydı.

Bu esnada, muhabir, cesedi bulmak için belirtilen bölgede canlı yayındaydı.

Şaban Ataş'ın cesedi, yayın esnasında bulundu. Ceset, taşların arasına sarılmış bir battaniye içerisinde gömülü bir şekilde bulundu.

Şaban Ataş'ın cesedi, yayın esnasında bulundu. Ceset, taşların arasına sarılmış bir battaniye içerisinde gömülü bir şekilde bulundu.
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Herkesi şoka uğratan o anlar böyle yayınlandı:

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