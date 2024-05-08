Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın Şüpheli Kaybı ve Eski Eşi Hakkındaki İddialar Ortalığı Karıştırdı!
Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın Şüpheli Kaybı ve Eski Eşi Hakkındaki İddialar Ortalığı Karıştırdı!
Müge Anlı'ya konuk olan Bahri Ataş, kayıp olan amcaoğlu Şaban Ataş'ı bulmak için yardım istedi. Bahri Ataş, Şaban'ın formaliteden boşandığı iddia edilen eşi hakkında çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Olay, tanıkların ortaya attığı şok edici iddialarla daha da karmaşık bir hale geldi.
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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Müge Anlı ve Tatlı Sert programı, kayıp vakalarını çözme ve cinayetleri aydınlatma konusunda önemli bir rol oynuyor.
Programın sunucusu Müge Anlı ve deneyimli ekibi, stüdyoya gelen vatandaşların sorunlarına çözüm bulmayı sürdürüyor.
Müge Anlı'nın son bölümünde, Muğla'nın Fethiye ilçesi, Seydikemer beldesinden kaybolan Şaban Ataş'ın durumu gündeme geldi. Kayıp Şaban Ataş'ın amcaoğlu Bahri Ataş, programın canlı yayınına katılarak durumu aktardı.
Üç çocuk babası olan ve 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan, 22 Mart 2024 tarihi itibariyle bir haber alınamamıştı. Bahri Ataş, programda, amcasının oğlunun resmi olarak boşandığı ancak aynı evde yaşadığı eski eşi Emine Hanım ve oğlundan şüphelendiğini belirtti ve Müge Anlı'dan yardım istedi.
Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı.
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Bahri Ataş, Emine Hanım ve Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin arasında çıkan dedikoduları ve Şaban'ın kaybolmadan önce yüklü miktarda para taşıdığı iddialarını, Şaban'ın kaybolmasıyla ilişkilendirdi.
Eski eş Emine Hanım hakkında bağlananlar çocuğunun babasının Burhanettin'den olduğunu bildiklerini de aktardılar.
Diğer yandan eski eşlerin formaliteden boşandıkları iddiası da programda konuşuldu. Emine Hanım ve oğlu programda, hakkındaki iddiaları reddetti.
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