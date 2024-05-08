Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın Şüpheli Kaybı ve Eski Eşi Hakkındaki İddialar Ortalığı Karıştırdı!

Müge Anlı'ya konuk olan Bahri Ataş, kayıp olan amcaoğlu Şaban Ataş'ı bulmak için yardım istedi. Bahri Ataş, Şaban'ın formaliteden boşandığı iddia edilen eşi hakkında çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Olay, tanıkların ortaya attığı şok edici iddialarla daha da karmaşık bir hale geldi.