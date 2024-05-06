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Kim Milyoner Olmak İster Programında 100 Bin Liralık Soru Gündem Oldu!

Kim Milyoner Olmak İster Programında 100 Bin Liralık Soru Gündem Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 12:16

'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen 100 bin TL değerindeki bir soru, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu soru ve yanıtı...

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ATV'nin popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 5 Mayıs Pazar günü yeni bir bölümle izleyicilerle buluştu.

ATV'nin popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 5 Mayıs Pazar günü yeni bir bölümle izleyicilerle buluştu.

Yarışmada sorulan bir soru, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi doğru cevabı merakla bekledi.

Yarışmada sorulan bir soru, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi doğru cevabı merakla bekledi.

Bu merakla beklenen 100.000 TL değerindeki soru, Türkiye Süper Lig tarihinde, 1959'dan bugüne kadar, arka arkaya 90 iç saha maçında yenilmeden "kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım" unvanını kimin elinde tuttuğuyla ilgiliydi.

Bu merakla beklenen 100.000 TL değerindeki soru, Türkiye Süper Lig tarihinde, 1959'dan bugüne kadar, arka arkaya 90 iç saha maçında yenilmeden "kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım" unvanını kimin elinde tuttuğuyla ilgiliydi.

Seçenekler arasında A) Trabzonspor, B) Fenerbahçe, C) Galatasaray ve D) Beşiktaş yer alıyordu.

Seçenekler arasında A) Trabzonspor, B) Fenerbahçe, C) Galatasaray ve D) Beşiktaş yer alıyordu.

Yarışmacı, bu zorlu soruda yüzde elli ve çift cevap joker haklarını kullanmak zorunda kaldı.

Yarışmacı, bu zorlu soruda yüzde elli ve çift cevap joker haklarını kullanmak zorunda kaldı.
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Sonunda, yarışmacı A şıkkı olan Trabzonspor'u işaretleyerek doğru yanıtı verdi ve büyük bir başarıya imza attı.

Sonunda, yarışmacı A şıkkı olan Trabzonspor'u işaretleyerek doğru yanıtı verdi ve büyük bir başarıya imza attı.

Bu durum, yarışmanın heyecanını daha da artırdı ve sosyal medyada geniş çapta konuşuldu.

Bu durum, yarışmanın heyecanını daha da artırdı ve sosyal medyada geniş çapta konuşuldu.

İşte o anlar:

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👇🏻
twitter.com
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