Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecanına Yenik Düşen Yarışmacı İlk Soruda Elendi!

ATV'nin popüler bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen programda bu hafta beklenmedik olaylar yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin adlı yarışmacı, heyecanının kurbanı oldu ve ilk soruda elenerek herkesi şaşırttı. İşte, Yakup Şahin'in elenmesine sebep olan o soru ve yanıtı...