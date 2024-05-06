Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecanına Yenik Düşen Yarışmacı İlk Soruda Elendi!
Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecanına Yenik Düşen Yarışmacı İlk Soruda Elendi!
ATV'nin popüler bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen programda bu hafta beklenmedik olaylar yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin adlı yarışmacı, heyecanının kurbanı oldu ve ilk soruda elenerek herkesi şaşırttı. İşte, Yakup Şahin'in elenmesine sebep olan o soru ve yanıtı...
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ATV'nin popüler yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerini ekran başına çekmeyi başardı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicilere ulaşan programda bu hafta bir hayli ilginç anlar yaşandı.
Yarışmacılar arasında yer alan Yakup Şahin, heyecanının kurbanı oldu.
Şahin'in karşısına çıkan ilk soru "Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?" oldu.
Ancak Şahin, heyecanının etkisiyle 'D Kolye' yanıtını verdi.
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Doğru yanıtın 'A Bilezik' olduğunu gördüğünde büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayan Şahin, yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı.
Yarışmayı ödülsüz terk eden Şahin, izleyicilerde de büyük bir sürpriz etkisi yarattı.
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