Müge Anlı'da Birlikte Sırra Kadem Basan Gökmen ve Nuran'ın Kaybında Önemli Gelişme!
Müge Anlı'da Birlikte Sırra Kadem Basan Gökmen ve Nuran'ın Kaybında Önemli Gelişme!
Müge Anlı 20 günden fazladır ortadan kaybolan 2 çocuk annesi ve evli Nuran Şahin'i arıyordu. Birlikte ortalık kayboldukları konuşulan Gökmen Kaya'nın en son binip gittiği motosiklet bulundu.
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17 Nisan'da evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nuran Şahin'in bulunması için kızı Sinem Şahin, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.
Nuran Şahin'in ortadan kaybolmasının ardından, komşusu olan ve Gökmen olarak bilinen Fetullah Kaya da kayıplara karıştı. Bu durumda, kayıpların şüpheli olduğu ve Gökmen Kaya'nın bu durumda önemli bir rol oynadığı düşünüldü.
Müge Anlı'nın programında konu detaylı bir şekilde incelendi ve Nuran Şahin'in kaybolduğu dönemde bir otelde Durmuş Ali Çelik isimli bir erkekle kaydı olduğu ortaya çıktı.
Mustafa Şahin, karısının başka erkeklerle görüştüğü iddialarını reddederken, karısının kaybolduğu gün hakkında detaylı bilgi veremedi. Mustafa Şahin'in "Olay gününü hatırlamıyorum" şeklindeki ifadesi ve sakin tavırları dikkat çekti.
Bir telefon araması sırasında, Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in birlikte hareket ederek Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı uçurumdan attıkları iddia edildi. Bu iddiaların ardından, iki komşunun uçurumdan atılarak öldürüldüğü düşünüldü.
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Çeçek ve Sazak bölgelerinde, kadavra arama köpekleriyle arama çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Gökmen Kaya'nın en son binip gittiği motosikleti bulundu.
Programda cenazelere yaklaşılmış olabileceği söylendi. İki kaybın cansız bedenlerine henüz ulaşılamadı.
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